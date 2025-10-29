Khandwa: मुस्लिम द्वारा शादी और धर्म परिवर्तन के लिए धमकाया, युवती ने कीटनाशक पीकर दी जान
मुस्लिम युवक लगातार युवती को धर्म परिवर्तन और शादी का दबाव बना रहा था। लड़की को धमका कर उसे जहर खाने के लिए विवश कर दिया। 26 अक्टूबर की रात साढ़े आठ बजे नेहा के घर जाकर उससे मारपीट कर शादी करने के लिए धमकाया। इससे परेशान होकर युवती ने बुधवार सुबह कीटनाशक पी लिया।
Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 09:37:19 PM (IST)
Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 09:42:15 PM (IST)
फोटो- हरसूद में युवती मौत पर स्वजन व समर्थक सड़क पर आक्रोश जताते हुए। नईदुनिया
HighLights
- दो दिनों ने नेहा परेशान थी। बुधवार सुबह उसने सल्फास खा लिया।
- तबीयत बिगड़ने पर हरसूद के शासकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे।
- वहां पर उसने दम तोड़ दिया। आक्रोशित परिजनों ने किया प्रदर्शन।
नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा, हरसूद। छनेरा में एक दलित युवती की मौत से हंगामा मच गया। युवती के स्वजन और हिंदू नेता आरोपित मुस्लिम युवक को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई के लिए हरसूद-खंडवा मार्ग पर शव के साथ धरने पर बैठ गए। लंबी जद्दोजहद के बाद रात करीब आठ बजे हरसूद पुलिस द्वारा युवक के विरूद्ध आत्महत्या के लिए प्रेरित करने और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और एसटी एससी एक्ट में प्रकरण दर्ज करने पर हंगामा शांत हुआ।
छनेरा के फोकटपुरा क्षेत्र निवासी 18 वर्षीय नेहा पुत्री मुकेश की सल्फास खाने से मौत हो गई। मौत के लिए स्वजन और समाजजनों ने नगर के मुस्लिम युवक अरबाज पुत्र अद्त शाह को जिम्मेदार बताकर पुलिस थाने के समीप शव वाहन में रखकर चक्काजाम कर दिया।
युवती की मां दीपाबाई ने बताया कि नेहा काे छनेरा के अरबाज द्वारा शादी और धर्म परिवर्तन के लिए परेशान किया जा रहा था। नेहा की समाज के युवक से सगाई हो जाने के बाद भी वह धमका रहा था। दो दिन पूर्व घर के बाहर नेहा बर्तन धो रही थी।
तब अरबाज ने उससे मारपीट की और मेरे होने वाले दामाद को वीडियो कॉल कर शादी नहीं करने के लिए धमकाया। दो दिनों ने नेहा परेशान थी। बुधवार सुबह उसने सल्फास खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर हरसूद के शासकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे। कुछ समय बाद उसने दम तोड़ दिया।
हाथ में लकड़ी-डंड़े लेकर शिकायत करने से रोका
- युवती की मौत से आक्रोश स्वजन और समाजजन शव को लेकर थाने शिकायत करने जा रहे थे तो आरोपित युवक के समर्थकों हाथ में लकड़ी- डंड़े लेकर रास्ता रोक दिया और शिकायत नहीं करने को लेकर धमकाया।
- सूचना मिलने पर खंडवा से पहुंचे हिंदू नेता अनीस अरझरे सहित संगठन के सदस्य और समाजजन के हस्तक्षेप के बाद मामला गरमा गया।
- थाना प्रभारी राजकुमार राठौर मौके पर पहुंचे और लोगों को चक्काजाम खत्म करने को लेकर समझाइश देते रहे। लेकिन सभी युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे।
- देर शाम तक थाने पर हिंदू समुदाय के लोगों की भीड़ लगी रही और दूसरी ओर चक्काजाम होने से यातायात पूरी तरह बाधित रहा।
लड़की से की मारपीट
- हरसूद के ही पूर्व जनपद सदस्य और समाजजन नारायण मांडले ने बताया नेहा की सगाई समाज के युवक हो गई थी। पूर्व में मुस्लिम युवक से प्रेम प्रसंग होने से वह लड़की को धमकाने लगा। शादी रोकने के लिए उसने नेहा से मारपीट कर उसके मंगेतर को विडियो काल भी किया। इसके बाद भी लड़का शादी तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसे भी धमकाया गया।
- हिंदू नेता अनीश अरझरे ने बताया कि मुस्लिम युवक लगातार युवती को धर्म परिवर्तन और शादी का दबाव बना रहा था। लड़की को धमका कर उसे जहर खाने के लिए विवश कर दिया। 26 अक्टूबर की रात साढ़े आठ बजे नेहा के घर जाकर उससे मारपीट कर शादी करने के लिए धमकाया।
- इससे परेशान होकर युवती ने बुधवार सुबह कीटनाशक पी लिया। हिंदू नेता ने अस्पताल में युवती का सही उपचार नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग तीन घंटे तक युवती उपचार के लिए भर्ती रही। डाक्टर और पुलिस चाहते तो समय रहते उसके बयान ले सकते थे। लेकिन लापरवाही बरती गई। जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होना चाहिए।
- हरसूद थाना प्रभारी राजेश राठौर ने बताया कि युवती की मौत पर मर्ग कायम कर जांच उपरांत आरोपित युुवक अरबाज पुत्र अद्त शाह के विरूद्ध धारा 108 बीएनएस, मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और एसटी एससी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया है।