Khandwa: मुस्लिम द्वारा शादी और धर्म परिवर्तन के लिए धमकाया, युवती ने कीटनाशक पीकर दी जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा, हरसूद। छनेरा में एक दलित युवती की मौत से हंगामा मच गया। युवती के स्वजन और हिंदू नेता आरोपित मुस्लिम युवक को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई के लिए हरसूद-खंडवा मार्ग पर शव के साथ धरने पर बैठ गए। लंबी जद्दोजहद के बाद रात करीब आठ बजे हरसूद पुलिस द्वारा युवक के विरूद्ध आत्महत्या के लिए प्रेरित करने और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और एसटी एससी एक्ट में प्रकरण दर्ज करने पर हंगामा शांत हुआ।

छनेरा के फोकटपुरा क्षेत्र निवासी 18 वर्षीय नेहा पुत्री मुकेश की सल्फास खाने से मौत हो गई। मौत के लिए स्वजन और समाजजनों ने नगर के मुस्लिम युवक अरबाज पुत्र अद्त शाह को जिम्मेदार बताकर पुलिस थाने के समीप शव वाहन में रखकर चक्काजाम कर दिया।

युवती की मां दीपाबाई ने बताया कि नेहा काे छनेरा के अरबाज द्वारा शादी और धर्म परिवर्तन के लिए परेशान किया जा रहा था। नेहा की समाज के युवक से सगाई हो जाने के बाद भी वह धमका रहा था। दो दिन पूर्व घर के बाहर नेहा बर्तन धो रही थी। तब अरबाज ने उससे मारपीट की और मेरे होने वाले दामाद को वीडियो कॉल कर शादी नहीं करने के लिए धमकाया। दो दिनों ने नेहा परेशान थी। बुधवार सुबह उसने सल्फास खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर हरसूद के शासकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे। कुछ समय बाद उसने दम तोड़ दिया।