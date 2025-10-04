Khandwa Tragedy: 'पत्रकार ने कांग्रेस के कहने पर रची कहानी', भोजन न मिलने की ‘झूठी खबर’ पर भाजपा ने दी सफाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा/पंधाना। पंधाना के पाडल फाल्या गांव में दशहरे के दिन हुए भीषण हादसे के बाद राहत कार्यों और भोजन वितरण को लेकर एक भ्रामक खबर सामने आने से स्थानीय राजनीति गरमा गई है। सूत्रों के अनुसार, विपक्षी दल की गाड़ी पर सवार होकर गांव पहुंचे एक पत्रकार द्वारा “भोजन न मिलने” को लेकर प्रकाशित खबर ने विवाद खड़ा कर दिया।

भ्रामक खबर से आहत भाजपा कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस खबर को “राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित और तथ्यहीन” बताया है। पंधाना भाजपा मंडल अध्यक्ष फ़कीरचंद कुशवाह ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि घटना के बाद शुक्रवार की रात मृतकों के परिजनों को पंधाना अस्पताल में 150 से अधिक भोजन पैकेट वितरित किए गए थे। सुबह 7 बजे पंधाना के वरिष्ठ कार्यकर्ता एडवोकेट श्याम गंगराडे ने स्वयं अस्पताल में चाय और बिस्किट की व्यवस्था की थी।