Khandwa: सड़क हादसे में दो की मौके पर मौत, देरी से एंबुलेंस मिलने से तीसरे ने भी तोड़ा दम

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा।भीषण हादसे में दो लोगो की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक गंभीर घायल को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। यहां समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने और उपचार में देरी के कारण घायल ने इंदौर पहुंचने से पहले रास्ते में दम तोड़ दिया।

मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर दो मर्ग कायम कर जांच शुरु की है। जावर पुलिस के अनुसार शाम करीब पांच बजे मसलाय फाटा ग्राम सनावेद में सनावद तरफ से आ रही एक बीना नंबर की बाइक को पुनासा तरफ से आ रही बाइक के चालक ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर गलत साइड से सामने से टक्कर मार दी।