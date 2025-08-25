Khandwa: सड़क हादसे में दो की मौके पर मौत, देरी से एंबुलेंस मिलने से तीसरे ने भी तोड़ा दम
Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 08:23:17 PM (IST)
Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 08:24:15 PM (IST)
खंडवा में हुआ सड़क हादसा।
नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा।भीषण हादसे में दो लोगो की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक गंभीर घायल को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। यहां समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने और उपचार में देरी के कारण घायल ने इंदौर पहुंचने से पहले रास्ते में दम तोड़ दिया।
मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर दो मर्ग कायम कर जांच शुरु की है। जावर पुलिस के अनुसार शाम करीब पांच बजे मसलाय फाटा ग्राम सनावेद में सनावद तरफ से आ रही एक बीना नंबर की बाइक को पुनासा तरफ से आ रही बाइक के चालक ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर गलत साइड से सामने से टक्कर मार दी।
मौके पर दम तोड़ने वाले मृतकों की पहचान करण पुत्र काशीराम बामनिया और अजय पुत्र राजू बामनिया निवासी ग्राम चिकढ़ालिया के रूप में हुई हैं। दोनों मौसेरे भाई हैं, एक रिश्तेदार के यहां सनावद से घर लौट रहे थे।
दोनों की उम्र 25 साल के करीब है। वहीं गंभीर रूप में घायल होने के बाद इंदौर रेफर के दौरान दम तोड़ने वाले युवक की पहचान 18 वर्षीय अभिनव पुत्र श्रवण मोहे निवासी ग्राम गोल के रूप में हुई। जो कि किसी दोस्त के जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गांव से सनावद जा रहे थे।
अस्पताल की एंबुलेंस को रूपए दिए, तब रवाना हुई
- भाजपा नेता दिग्विजयसिंह तोमर ने बताया कि गंभीर रूप से घायल अभिनव मोहे की जान बच सकती थी। घटनास्थल से तत्काल प्राथमिक इलाज के लिए भेज दिया।
- सनावद के मोरी अस्पताल से जब उसे इंदौर रेफर किया तो आधे घंटे तक एंबुलेंस वाला आगे नहीं बढ़ा।
- इसके बाद मैंने अस्पताल वाले को एंबुलेंस का 3500 रूपए भाड़ा दिया, तब जाकर वह आगे बढ़ा।
- अभिनव की इंदौर पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। यदि एंबुलेंस समय पर लें जाती तो उसकी जान बच सकती थी।