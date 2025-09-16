महानगरी एक्सप्रेस के AC कोच में घुसे चोर, चलती ट्रेन में यात्रियों ने पकड़ा...150 KM तक बांधकर पीटा!

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा: मुंबई से चलकर वाराणसी को जाने वाली महानगरी एक्सप्रेस में तीन चोर एसी कोच में चढ़ गए। इसके बाद यात्रियों का बैग चोरी कर लिया। यात्रियों की नजर उनपर पड़ी तो दो चोर चलती ट्रेन में से कूद गए, वहीं एक को यात्रियों ने घेर लिया। इसके बाद जमकर उसकी पिटाई की और उसे ट्रेन के डिब्बे में ही बांध दिया। ट्रेन 150 किमी दूर खंडवा पहुंची तब यात्रियों ने चोर को GRP के हवाले किया। एक पीड़ित यात्री की शिकायत पर जीआरपी ने चाेर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु की।

दो चोर मौके से भागे घटना मंगलवार सुबह की है। यात्रियों के अनुसार तीन चोर महानगरी एक्सप्रेस के एसी कोच बी-6 में चालिसगांव स्टेशन से चढ़े थे।इसके बाद यात्रियाें का सामान चुराया। दो चोर मौके से भागने में सफल हो गए।एक को यात्रियों की यात्रियों ने जमकर पिटाई की और उसे चार घंटे ट्रेन में बांधकर रखा। ट्रेन सुबह करीब 9.45 बजे खंडवा स्टेशन पहुंची। यहां पीड़ित यात्री जफर अंंसारी की शिकायत पर GRP ने उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।