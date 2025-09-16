मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    महानगरी एक्सप्रेस के AC कोच में घुसे चोर, चलती ट्रेन में यात्रियों ने पकड़ा...150 KM तक बांधकर पीटा!

    मुंबई से वाराणसी जा रही महानगरी एक्सप्रेस के एसी कोच में तीन चोर घुस गए। उन्होंने यात्रियों का सामान चुराया। जब यात्रियों को पता चला, तो दो चोर चलती ट्रेन से कूदकर भाग गए, लेकिन एक पकड़ा गया। गुस्साए यात्रियों ने उसे जमकर पीटा और ट्रेन के डिब्बे में बांध दिया। 150 किलोमीटर बाद खंडवा स्टेशन पर उसे जीआरपी को सौंप दिया गया।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 03:47:45 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 03:47:45 PM (IST)
    महानगरी एक्सप्रेस के AC कोच में घुसे चोर, चलती ट्रेन में यात्रियों ने पकड़ा...150 KM तक बांधकर पीटा!
    ट्रेन में चोरों ने मचाया उत्पात, खंडवा में GRP को सौंपा।

    HighLights

    1. ट्रेन में चोरों ने मचाया उत्पात।
    2. यात्रियों ने पकड़कर पीटा।
    3. खंडवा में GRP को सौंपा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा: मुंबई से चलकर वाराणसी को जाने वाली महानगरी एक्सप्रेस में तीन चोर एसी कोच में चढ़ गए। इसके बाद यात्रियों का बैग चोरी कर लिया। यात्रियों की नजर उनपर पड़ी तो दो चोर चलती ट्रेन में से कूद गए, वहीं एक को यात्रियों ने घेर लिया। इसके बाद जमकर उसकी पिटाई की और उसे ट्रेन के डिब्बे में ही बांध दिया। ट्रेन 150 किमी दूर खंडवा पहुंची तब यात्रियों ने चोर को GRP के हवाले किया। एक पीड़ित यात्री की शिकायत पर जीआरपी ने चाेर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु की।

    दो चोर मौके से भागे

    घटना मंगलवार सुबह की है। यात्रियों के अनुसार तीन चोर महानगरी एक्सप्रेस के एसी कोच बी-6 में चालिसगांव स्टेशन से चढ़े थे।इसके बाद यात्रियाें का सामान चुराया। दो चोर मौके से भागने में सफल हो गए।एक को यात्रियों की यात्रियों ने जमकर पिटाई की और उसे चार घंटे ट्रेन में बांधकर रखा। ट्रेन सुबह करीब 9.45 बजे खंडवा स्टेशन पहुंची। यहां पीड़ित यात्री जफर अंंसारी की शिकायत पर GRP ने उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।

    चोर ने गलत बताया नाम

    जीआरपी की पूछताछ में चोर ने अपना नाम अभिजीत लक्ष्मीकांत मिश्रा बताया। वहीं फरियादी यात्री ने कहा कि जब चोर की पिटाई हो रही थी ताे वह खुद को कभी पंडित बताता, तो पिटाई होने पर अल्लाह-अल्लाह कह रहा था। वहीं चोर ने जीआरपी को प्रारंभिक पूछताछ में कहा कि उसने कोई चोरी नहीं की, वह तो परिवार के साथ सफर रहा था।

    यात्री बोले- गांजे के नशे में था चोर

    खंडवा स्टेशन पर उतरे गुस्साए यात्रियों ने कहा कि चोर के दो साथी बैग लेकर भाग गए, जिसमें उनके रुपये और मोबाइल था। यात्री ऋषिकेश पांडे निवासी जोनपुर ने कहा हम मुंबई से यात्रा कर रहे थे, चोर ने मारपीट के बाद कबूला कि उसके साथ दो साथी थे, जो भाग गए। यह चोर गांजे के नशे में था, इसलिए पकड़ा गया। ऐसे ही लोग ट्रेनों में महिलाओं से रेप भी करते हैं।

    टीसी का भी नाम ले रहा था चोर

    यात्री ऋषिकेश पांडे व अन्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि चोर की जब विधिवत पिटाई शुरु हुई और हमने पूछा कि एसी कोच में कैसे चढ़ गया तो वह टीसी का भी नाम लेने लगा। यात्रियों ने कहा कि चोर, बदमाश ट्रेनों में घुमते है, यह ट्रेन के स्काड की चैकिंग की भी गलती है। बगैर टिकिट के चोर AC डिब्बे में चढ़ गया।

    पर्स और मोबाइल नहीं मिला

    ट्रेन में चढ़े जो दो चोर भागने में सफल हाे गए, वह खंडवा निवासी यात्री जफर अंसारी की पत्नी का पर्स ले गए।जिसमें नकदी, मोबाइल और दवाईयां थीं। जो उन्हें नहीं मिल पाया। अन्य यात्रियों ने कहा कि ट्रेन में इस तरह घटनाएं यात्रियों के साथ हो रही है। इससे अच्छा तो वह थोड़े रुपये और खर्च कर एसी का टिकट लेने की बजाय हवाई जहाज से सफर करना पसंद करेंगे।

    यह भी पढ़ें- अवैध संबंधों के शक ने पत्नी की ली जान... सीधी की महिला प्रधान आरक्षक की पीट-पीटकर पति ने की हत्या

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.