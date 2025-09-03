MP के खंडवा से सिमी के पूर्व सदस्य के बेटे और उसके दोस्त को महाराष्ट्र एटीएस ने दबोचा

मेरी खबरें
    महाराष्ट्र एटीएस ने खंडवा से दो युवकों को अवांछनीय गतिविधियों की शंका में गिरफ्तार किया है। इनमें से एक सिमी के पूर्व पदाधिकारी का पुत्र है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। गिरफ्तार युवकों के परिवार वाले पुलिस से जानकारी मांग रहे हैं।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 10:48:50 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 10:58:09 AM (IST)
    1. सिमी के पूर्व पदाधिकारी अकील खिलजी का पुत्र जलील खिलजी और जुनेद पुत्र खलील।
    2. दोनों की गिरफ्तारी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।
    3. पकड़े गए युवकों के परिवार वाले खंडवा पुलिस से उनकी जानकारी मांग रहे हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। खंडवा शहर में दो स्थानों से अवांछनीय गतिविधियों की शंका में महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) की टीम ने दो युवकों को पकड़ा है। चर्चा है कि मंगलवार तड़के सिमी के पूर्व पदाधिकारी अकील खिलजी के पुत्र जलील खिलजी व जमील पुत्र मोहम्मद खलील को एटीएस ने दबोचा है।

    बताया जा रहा है कि जिस वक्त जलील खिलजी को एटीएस ने उठाया तब उनके साथ खंडवा के पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। टीम ने शहर की गुलमोहर कॉलोनी और कहारवाड़ी के चार युवकों को पकड़ा था। पूछताछ के बाद दो युवकों को छोड़ दिया जबकि एक को अपने साथ ले गए। जलील के साथ जुनेद पुत्र खलील चौहान को भी महाराष्ट्र एटीएस अपने साथ ले गई।

    बिना कोई सूचना दिए बेटे को ले गए

    घटना के बाद जुनेद के पिता खलील ने कोतवाली पुलिस व पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिखित सूचना देकर उसके पुत्र को बिना किसी कारण व सूचना दिए बाजार से बोलेरा वाहन में बैठाकर गुप्त स्थान पर पुलिस ले जाने की शिकायत की है। खलील ने कहा कि मुझे आशंका है कि मेरे पुत्र मोहम्मद जुनेद के साथ कोई भी गंभीर घटना या दुर्घटना, कारित कर सकते है या उसे झूठे केस में भी फंसा सकते हैं।

    मैंने शहर के थाना सिटी कोतवाली, थाना मोघट और थाना पदमनगर खंडवा व अन्य स्थानो पर भी अपने पुत्र की जानकारी प्राप्त करना चाही, लेकिन उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। मेरे बेटे का अपहरण किया गया है। यदि उसके साथ कोई भी घटना या दुर्घटना घटित होती है तो उसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी। हालांकि इस मामले को लेकर खंडवा पुलिस कोई जानकारी देने या युवकों को उठाने की पुष्टि नहीं कर रही है।

