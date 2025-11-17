ममलेश्वर लोक का विरोध : ओंकारेश्वर में दुकानें, होटल, ऑटो-टेंपो का संचालन ठप, तीन दिन के ऐच्छिक बंद का आह्वान

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। ओंकारेश्वर में प्रस्तावित ममलेश्वर लोक के लिए ब्रम्हपुरी में प्रस्तावित जगह को लेकर विरोध अब आंदोलन तक पहुंच गया है। स्थानीय लोगों द्वारा दुकान और कारोबार बंद रखकर विरोध जताया जा रहा है। सोमवार को सुबह से ब्रह्मपुरी सहित विभिन्न क्षेत्र में दुकाने और होटल में नहीं खुली।
कुछ क्षेत्रों में खुली चाय- नाश्ते, फूल- प्रसादी और छोटी-मोटी दुकाने सुबह जल्दी खलने से लोगों के निवेदन पर उन्हें भी बंद कर दिया गया। ममलेश्वर लोक की जगह बदलने को लेकर तीन दिन ऐच्छिक बंद का प्रभावितों के आह्वान से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
ममलेश्वर लोक के लिए ब्रह्मपुरी क्षेत्र से मकान, दुकान और आश्रमों को हटाने के प्रस्ताव के विरोध में तीन दिन ओंकारेश्वर में ऐच्छिक बंद का निर्णय लिया है। ओंकारेश्वर के स्थानीय नागरिकों ने सोमवार से ओंकारेश्वर में तीन दिन दुकान, ऑटो और नाव संचालन बंद की घोषणा से प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है। रविवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायन नारायण पटेल ने प्रभावित लोगों सहित नगरवासियों की बैठक लेकर चर्चा की बात कहीं थी।
दिन भर इंतजार के बाद भी जनप्रतिनिधि नहीं आने पर नगरवासियों, प्रभावित व स्थानीय लोग जोड़ गणपति हनुमान मंदिर आश्रम में एकत्रित हुए थे। षड्दर्शन संत मंडल अध्यक्ष महंत मंगलदास त्यागी महाराज के नेतृत्व में बैठक कर ऐच्छिक बंद का निर्णय लिया था।
ब्रह्मपुरी के लोगों द्वारा ममलेश्वर लोक का स्थान परिवर्तन करने की मांग की जा रही है। शनिवार को सांसद पाटिल की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ओंकारेश्वरे के पार्षदों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। इसमें प्रशासन कहना था कि सरकार की योजना में स्थान परिवर्तन संभव नहीं है। जिसके बाद स्थानीय नागरिकों में भय के साथ आक्रोश बढ़ गया है। इसे लेकर नगरवासी अब आंदोलन की राह पर चल पड़े है।
ओंकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन सहित अन्य कोई परेशानी ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा। महाकाल लोक को लेकर स्थानीय लोगों के साथ जर्नप्रतिनिधियों की मौजूदगी में दो बार बैठक व चर्चा हो चुकी है। जगह को लेकर सभी विकल्प खुले हैं। स्थानीय लोगों से इसके सुझाव में मांगे गए हैं। अन्यथा प्रशासन अपनी योजना के अनुरूप कार्य शुरू करेगा। किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। ऋषव गुप्ता कलेक्टर खंडवा