ममलेश्वर लोक का विरोध : ओंकारेश्वर में दुकानें, होटल, ऑटो-टेंपो का संचालन ठप, तीन दिन के ऐच्छिक बंद का आह्वान

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। ओंकारेश्वर में प्रस्तावित ममलेश्वर लोक के लिए ब्रम्हपुरी में प्रस्तावित जगह को लेकर विरोध अब आंदोलन तक पहुंच गया है। स्थानीय लोगों द्वारा दुकान और कारोबार बंद रखकर विरोध जताया जा रहा है। सोमवार को सुबह से ब्रह्मपुरी सहित विभिन्न क्षेत्र में दुकाने और होटल में नहीं खुली।

कुछ क्षेत्रों में खुली चाय- नाश्ते, फूल- प्रसादी और छोटी-मोटी दुकाने सुबह जल्दी खलने से लोगों के निवेदन पर उन्हें भी बंद कर दिया गया। ममलेश्वर लोक की जगह बदलने को लेकर तीन दिन ऐच्छिक बंद का प्रभावितों के आह्वान से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

ममलेश्वर लोक के लिए ब्रह्मपुरी क्षेत्र से मकान, दुकान और आश्रमों को हटाने के प्रस्ताव के विरोध में तीन दिन ओंकारेश्वर में ऐच्छिक बंद का निर्णय लिया है। ओंकारेश्वर के स्थानीय नागरिकों ने सोमवार से ओंकारेश्वर में तीन दिन दुकान, ऑटो और नाव संचालन बंद की घोषणा से प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है। रविवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायन नारायण पटेल ने प्रभावित लोगों सहित नगरवासियों की बैठक लेकर चर्चा की बात कहीं थी। दिन भर इंतजार के बाद भी जनप्रतिनिधि नहीं आने पर नगरवासियों, प्रभावित व स्थानीय लोग जोड़ गणपति हनुमान मंदिर आश्रम में एकत्रित हुए थे। षड्दर्शन संत मंडल अध्यक्ष महंत मंगलदास त्यागी महाराज के नेतृत्व में बैठक कर ऐच्छिक बंद का निर्णय लिया था।