खंडवा में रेप के आरोपी ने हथकड़ी से तोड़ा टॉयलेट की खिड़की का कांच, फिर उसमें से निकलकर भाग गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। गुजरात पुलिस नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के एक आरोपित को साक्ष्य जुटाने के लिए खंडवा लेकर पहुंची। गुरुवार रात वह टायलेट जाने का बहाना कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपित पुराना बस स्टैंड स्थित त्रिमूर्ति होटल में ठहरा हुआ था, जहां शौचालय की खिड़की तोड़कर फरार हो गया। आरोपित का नाम पुष्पेंद्र उर्फ सोनू उर्फ दीपू पुत्र शिवरामसिंह गुर्जर निवासी बाड़ीगांव, जिला धौलपुर (राजस्थान) है। उस पर गुजरात की एक नाबालिग से अपहरण व दुष्कर्म का आरोप है।

घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, गुजरात के सूरत जिले के पुनागांव थाना पुलिस आरोपित को मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने के लिए खंडवा लाई थी। पुलिस टीम त्रिमूर्ति होटल के कमरा नंबर 106 में रुकी हुई थी। इसी दौरान आरोपित ने लघुशंका का बहाना बनाकर शौचालय जाने की अनुमति मांगी। उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगी थी, लेकिन शौचालय जाने के कारण पुलिस ने एक हाथ की हथकड़ी खोल दी, दूसरा हाथ हथकड़ी सहित खुला रहा।