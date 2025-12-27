खंडवा में रेप के आरोपी ने हथकड़ी से तोड़ा टॉयलेट की खिड़की का कांच, फिर उसमें से निकलकर भाग गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। गुजरात पुलिस नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के एक आरोपित को साक्ष्य जुटाने के लिए खंडवा लेकर पहुंची। गुरुवार रात वह टायलेट जाने का बहाना कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपित पुराना बस स्टैंड स्थित त्रिमूर्ति होटल में ठहरा हुआ था, जहां शौचालय की खिड़की तोड़कर फरार हो गया। आरोपित का नाम पुष्पेंद्र उर्फ सोनू उर्फ दीपू पुत्र शिवरामसिंह गुर्जर निवासी बाड़ीगांव, जिला धौलपुर (राजस्थान) है। उस पर गुजरात की एक नाबालिग से अपहरण व दुष्कर्म का आरोप है।
घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, गुजरात के सूरत जिले के पुनागांव थाना पुलिस आरोपित को मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने के लिए खंडवा लाई थी। पुलिस टीम त्रिमूर्ति होटल के कमरा नंबर 106 में रुकी हुई थी। इसी दौरान आरोपित ने लघुशंका का बहाना बनाकर शौचालय जाने की अनुमति मांगी। उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगी थी, लेकिन शौचालय जाने के कारण पुलिस ने एक हाथ की हथकड़ी खोल दी, दूसरा हाथ हथकड़ी सहित खुला रहा।
आरोपित ने हथकड़ी से शौचालय में लगा खिड़की का कांच तोड़ दिया और उसी रास्ते से बाहर निकलकर फरार हो गया। घटना के बाद होटल और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। पुनागांव थाना सूरत के पुलिस अधिकारी दिलुभा बोराना ने इस संबंध में खंडवा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि आरोपित नाबालिग से अपहरण और दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार था और पुलिस कस्टडी से फरार हो गया।
कोतवाली पुलिस के अनुसार, आरोपित ने पीड़िता को गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग-अलग स्थानों पर रखा था। खंडवा जिले के ग्राम बड़गांव गुर्जर में पीड़िता को रखने की जानकारी मिलने पर पुलिस आरोपित को मौके पर ले जाने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही वह फरार हो गया। गुजरात पुलिस की शिकायत पर खंडवा कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपित की तलाश के लिए शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में सर्च आपरेशन चलाया जा रहा है। होटल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।