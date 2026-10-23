दिसंबर तक खंडवा से ओंकारेश्वर रोड के बीच शुरू होगी मेमू, सिंहस्थ 2028 से पहले बलवाड़ा तक रेल पहुंचाने का प्रयास

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा,ओंकारेश्वर। सिंहस्थ 2028 से पहले ओंकारेश्वर की रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में रेलवे ने प्रयास तेज कर दिए हैं। पश्चिम रेलवे के डीआरएम अश्विन कुमार ने गुरुवार को ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने संकेत दिए कि वर्ष 2026 समाप्त होने से पहले खंडवा से ओंकारेश्वर रोड तक यात्री ट्रेन संचालन शुरू करने का प्रयास है। स्टेशन का अधिकांश काम पूरा हो चुका है और शेष तैयारियां जल्द पूरी करने की कोशिश की जा रही है। ओंकारेश्वर स्टेशन तक वे ट्रेन के इंजन में सवार होकर पहुंचे।

यात्री सुविधाओं और निर्माण कार्यों का जायजा लिया डीआरएम ने स्टेशन परिसर, यात्री सुविधाओं और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उनके साथ रेलवे के क्षेत्रीय अधिकारी अजीत श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पुराने स्टेशन को हटाकर नए स्टेशन का निर्माण किया जा चुका है। अब यात्री सेवा शुरू करने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।