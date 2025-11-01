मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    खंडवा में 'आई लव महादेव' कहकर मोहम्मद ने अपनाया हिंदू धर्म, जय महाकाल का जयकारा भी लगाया

    MP News: मध्य प्रदेश के खंडवा में एक और मुस्लिम युवक ने सनातन के प्रति आस्था दिखाई। मोहम्मद ने घर वापसी के साथ कहा आई लव महादेव.. उसने जय महाकाल का जयकारा भी लगाया। मोहम्मद को महोदव नाम मिला है।

    By Geete Govind
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 09:04:57 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 09:04:57 PM (IST)
    खंडवा में 'आई लव महादेव' कहकर मोहम्मद ने अपनाया हिंदू धर्म, जय महाकाल का जयकारा भी लगाया
    खंडवा में 'आई लव महादेव' कहकर मोहम्मद ने अपनाया हिंदू धर्म

    HighLights

    1. मोहम्मद ने घर वापसी करते ही आई लव महादेव कहा
    2. अब तक 30 से अधिक की हो चुकी 'घर वापसी'
    3. मोहम्मद ने भोलेनाथ का अभिषेक पूजन किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। शनिवार को महादेवगढ़ में एक और मुस्लिम युवक ने सनातन के प्रति आस्था दिखाई। मोहम्मद ने घर वापसी के साथ कहा आई लव महादेव.. उसने जय महाकाल का जयकारा भी लगाया। मोहम्मद को महोदव नाम मिला। महादेवगढ़ में अब तक 14 मुस्लिम युवाओं की घर वापसी हो चुकी है। वहीं 30 से अधिक मुस्लिम युवतियों ने सनातन के प्रति आस्था दिखाते हुए हिंदू युवकों से विवाह रचाया है।

    मोहम्मद ने भोलेनाथ का अभिषेक पूजन किया

    शनिवार को प्रबोधनी एकादशी पर मोहम्मद खां पुत्र रशीद निवासी अमलपुरा ने महादेवगढ़ मंदिर पर आकर मोहम्मद से महादेव की यात्रा की शुरू की। महादेवगढ़ मंदिर में पंडित प्रमोद खेड़े द्वारा मोहम्मद को दस विधि स्नान कराया गया। गाय का गोबर एवं गोमूत्र, गंगाजल, गाय माता का दूध, दही, पंचामृत, तुलसी, मिट्टी, हल्दी का उबटन लगाकर एवं मुंडन संस्कार शुद्धिकरण का कार्यक्रम करवाने के बाद महादेव ने भोलेनाथ का अभिषेक पूजन किया।


    मोहम्मद ने कहा- आई लव महादेव

    इसके बाद आरती की। उसने महादेवगढ़ वाले महाकाल की जय के साथ ही साथ आई लव महादेव का उद्घोष भी लगाया। पूर्व में इमाम के बेटे मुस्तफा से मारुतिनंदन बने युवक ने भी गंगाजल से मोहम्मद का स्नान करवा कर शुद्धिकरण किया गया।

    इस आयोजन में महादेवगढ़ मंदिर के अतुल अग्रवाल, अशोक पालीवाल, आशुतोष सोनी, संकेत जोशी, कुश पालीवाल, सागर फूलमाली, हरीश असवानी, टोनू कठोर, विशाल पासी, विशाल माने, हिमांशी रायकवार इस संस्कार के कार्यक्रम में उपस्थित रहे। महादेवगढ़ मंदिर संरक्षक अशोक पालीवाल ने बताया कि मुस्लिम युवक-युवतियां स्वेच्छा से घर वापसी कर सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.