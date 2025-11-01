खंडवा में 'आई लव महादेव' कहकर मोहम्मद ने अपनाया हिंदू धर्म, जय महाकाल का जयकारा भी लगाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। शनिवार को महादेवगढ़ में एक और मुस्लिम युवक ने सनातन के प्रति आस्था दिखाई। मोहम्मद ने घर वापसी के साथ कहा आई लव महादेव.. उसने जय महाकाल का जयकारा भी लगाया। मोहम्मद को महोदव नाम मिला। महादेवगढ़ में अब तक 14 मुस्लिम युवाओं की घर वापसी हो चुकी है। वहीं 30 से अधिक मुस्लिम युवतियों ने सनातन के प्रति आस्था दिखाते हुए हिंदू युवकों से विवाह रचाया है।

मोहम्मद ने भोलेनाथ का अभिषेक पूजन किया शनिवार को प्रबोधनी एकादशी पर मोहम्मद खां पुत्र रशीद निवासी अमलपुरा ने महादेवगढ़ मंदिर पर आकर मोहम्मद से महादेव की यात्रा की शुरू की। महादेवगढ़ मंदिर में पंडित प्रमोद खेड़े द्वारा मोहम्मद को दस विधि स्नान कराया गया। गाय का गोबर एवं गोमूत्र, गंगाजल, गाय माता का दूध, दही, पंचामृत, तुलसी, मिट्टी, हल्दी का उबटन लगाकर एवं मुंडन संस्कार शुद्धिकरण का कार्यक्रम करवाने के बाद महादेव ने भोलेनाथ का अभिषेक पूजन किया।