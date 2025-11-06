मेरी खबरें
    MP में लव मैरिज का दर्दनाक अंत, पत्नी ने पिया जहर, मौत...आरोपों-प्रताड़ना से परेशान पति ने भी खाया कीटनाशक

    खंडवा शहर में एक पति-पत्नी के बीच का विवाद जहर खाने की स्थिति तक पहुंच गया। पहले पत्नी ने प्रताड़ना के आरोप लगाकर जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद पति ने भी कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 07:22:11 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 07:26:47 PM (IST)
    MP Couple Suicide: मृतका रीना श्रीवास की फाइल फोटो।

    HighLights

    1. पति आशीष मंडलोई की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती।
    2. मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए।
    3. पुलिस ने FIR कायम कर जांच शुरू की है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा: शहर में एक पति-पत्नी का विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। पहले पत्नी रीना श्रीवास ने पति और ससुरालवालों पर मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए जहर गटक लिया। इलाज के दौरान गुरुवार सुबह रीना की मौत हो गई। कुछ ही देर बाद उसके पति आशीष मंडलोई ने भी कीटनाशक पी लिया। लोगों ने उसे सड़क पर बेहोश पड़ा देखा और अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

    रीना की शादी करीब 13 वर्ष पहले बड़ाबम निवासी आशीष मंडलोई से लव मैरिज के रूप में हुई थी। उनके एक पुत्र है, जो सेंट पायस स्कूल में पढ़ता है। रीना के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर सालों से प्रताड़ना, भेदभाव और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। भाई अनिल श्रीवास ने कहा कि “बहन को इतना टॉर्चर किया गया कि उसने मजबूरी में यह कदम उठाया।”


    पति बोला-अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था

    वहीं, ससुराल पक्ष ने सभी आरोपों को झूठा बताया। ससुर शिवकुमार मंडलोई ने कहा कि रीना को परिवार में पूरा सम्मान मिला। पति आशीष ने भी कहा, “मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उसे कभी प्रताड़ित नहीं किया।” उसने आरोप लगाया कि मायके पक्ष ने उस पर झूठे आरोप लगाकर मारपीट की, जिसके चलते उसने भी जहर पी लिया। पुलिस ने रीना के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

