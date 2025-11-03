MP News: युवती से बात करने का विवाद, नाबालिग ने चाकू निकाला, हिस्ट्रीशीटर ने कर दी युवक की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। चाकू मारकर युवक की हत्या करने के मामले में एसपी मनोज कुमार राय ने साेमवार दोपहर एक बजे पुलिस कंट्रोल में खुलासा किया। युवक की हत्या करने वाले मुख्य आरोपित सहित एक नाबालिग आरोपित को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है युवक की हत्या का कारण एक युवती से बात करने को लेकर था। उल्लेखनीय है कि दो नवबंर को शाम करीब चार बजे थाना कोतवाली क्षेत्र में तीन पुलिया के पास चिडिया मैदान पर चाकूबाजी की सूचना पुलिस को मिली।

थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अशोक सिंह चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर थाना पदम नगर क्षेत्रांतर्गत सम्मति नगर निवासी लखन उर्फ लक्की को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल खंडवा भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।प्राथमिक जांच में यह पाया गया कि मृतक लखन अपने साथी आर्यन व अमन के साथ सुबह तीन से चार बजे चाय, सीगरेट पीने व घूमने रेलवे स्टेशन तरफ निकला था।

इसी दौरान तीन पुलिया क्षेत्र में गोपी पुत्र भुमन्ना यादव तथा उसका साथी से मुलाकात हुई। पुरानी किसी बात को लेकर अमन और गोपी के मध्य विवाद होने लगा और लक्की, आर्यन, अमन की गोपी के साथ हाथापाई होने लगी। इसी दौरान गोपी के साथी बाल अपचारी द्वारा चाकू निकाल कर गोपी को दिया और आवेश में आकर गोपी ने लखन उर्फ लक्की को जान से मारने की नीयत से उसके बाएं पैर में चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में पुलिस द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान अत्याधिक रक्त स्त्राव होने से मृत्यु हो गई। उक्त घटना पर थाना सिटी कोतवाली में धारा 103(2), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।