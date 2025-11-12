मेरी खबरें
    नकली पुलिस बनकर कपड़ा व्यापारी को लूटा, कट्टा दिखाकर छीनी सोने की चेन और दो अंगूठियां

    MP News: पडावा क्षेत्र में दोपहर करीब एक बजे दो बदमाशों ने स्वयं को पुलिस बताकर कपड़ा व्यापारी से सोने की चेन और दो अंगूठियां लूट ली। दिखा कर उसके साथ मारपीट की गई जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई है। दिन दहाड़े हुई वारदात से सनसनी फैल गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 04:28:01 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 04:28:01 PM (IST)
    नईदुनया प्रतिनिधि, खंडवा। शहर व्यस्ततम पडावा क्षेत्र में दोपहर करीब एक बजे दो बदमाशों ने स्वयं को पुलिस बताकर कपड़ा व्यापारी से सोने की चेन और दो अंगूठियां लूट ली। दिखा कर उसके साथ मारपीट की गई जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई है। दिन दहाड़े हुई वारदात से सनसनी फैल गई। जैन नर्सिंग होम के समक्ष पुलिस क्वार्टर के पास बदमाशों ने बेख़ौफ़ वारदात को अंजाम दिया।

    भाजपा के कोषाध्यक्ष गन्नू गुरबानी के बड़े भाई 50 वर्षीय हसमत गुरबानी पदमनगर घर से खाने का टिफिन लेकर टपालचाल दुकान जा रहे थे। इस दौरान पाडवा क्षेत्र में दो बदमाशों ने बाइक से आकर उनकी स्कूटी को रोका और स्वयं को पुलिस वाला बताकर क्षेत्र में वारदात होने की बात कह कर पूछताछ करने लगे। इस दौरान एक व्यक्ति ने वहां की डिक्की खुलवाकर जांच करने लगा। वही दूसरे ने कट्टा निकाल कर गले से सोने की चेन और दो अंगूठियां निकालने लगा।


    naidunia_image

    विरोध करने पर उसने हाथ में पहने हुए कड़े से सिर पर हमला कर दिया। घटना से व्यापारी गुरबानी घबराने से वह शोर भी नहीं मचा सके। फिर भी उन्होंने बाइक से भाग रहे बदमाशों का कोई दूरी तक पीछा किया लेकिन वह हाथ नहीं आ सके। यहां से दुकान पहुंचकर उन्होंने छोटे भाई को घटना की जानकारी दी। इसके बाद तत्काल पुलिस को जानकारी दी गई।

    घटना की सूचना मिलते ही एसपी, डीएसपी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके।

    इस वारदात के बाद भाजपा ने और व्यापारी पदम् नगर थाने पहुंच गए घटना से व्यापारियों में रोष व दहशत है। व्यापारी संगठनों ने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर पदम नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की जा रही है।

