नकली पुलिस बनकर कपड़ा व्यापारी को लूटा, कट्टा दिखाकर छीनी सोने की चेन और दो अंगूठियां

नईदुनया प्रतिनिधि, खंडवा। शहर व्यस्ततम पडावा क्षेत्र में दोपहर करीब एक बजे दो बदमाशों ने स्वयं को पुलिस बताकर कपड़ा व्यापारी से सोने की चेन और दो अंगूठियां लूट ली। दिखा कर उसके साथ मारपीट की गई जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई है। दिन दहाड़े हुई वारदात से सनसनी फैल गई। जैन नर्सिंग होम के समक्ष पुलिस क्वार्टर के पास बदमाशों ने बेख़ौफ़ वारदात को अंजाम दिया।

भाजपा के कोषाध्यक्ष गन्नू गुरबानी के बड़े भाई 50 वर्षीय हसमत गुरबानी पदमनगर घर से खाने का टिफिन लेकर टपालचाल दुकान जा रहे थे। इस दौरान पाडवा क्षेत्र में दो बदमाशों ने बाइक से आकर उनकी स्कूटी को रोका और स्वयं को पुलिस वाला बताकर क्षेत्र में वारदात होने की बात कह कर पूछताछ करने लगे। इस दौरान एक व्यक्ति ने वहां की डिक्की खुलवाकर जांच करने लगा। वही दूसरे ने कट्टा निकाल कर गले से सोने की चेन और दो अंगूठियां निकालने लगा।