'तुमसे जो बने कर लेना, मैंने उसे मारकर फेंक दिया', खंडवा में लापता युवक के परिवार को साथी ने दी धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। चार दिन से लापता युवक के मामले में उसके साथी का कथित बयान सामने आने से परिजनों की चिंता बढ़ गई है। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने युवक के बारे में पूछा तो उसके साथी ने कहा, ‘तुमसे जो बने वह कर लो, मैंने तो उसे मारकर फेंक दिया है। चार दिन हो चुके हैं।’

युवक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद परिजनों ने मोघट थाने पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद अपहरण और मारपीट के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। लापता युवक की तलाश जारी है।

जानकारी के अनुसार, गुलशन नगर गली नंबर-4 निवासी साबिर पिता लतीफ उर्फ अय्या पिछले चार दिनों से लापता है। शनिवार देर रात सोशल मीडिया पर करीब दो मिनट 34 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें सद्दाम नाम का युवक साबिर के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में चार से पांच अन्य लोगों के भी मौजूद होने की बात कही जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद साबिर के भाई फिरोज बाबा और जाकिर बाबा ने पुलिस से शिकायत की। थाने में पूछने पर साथी ने दिया कथित जवाब फिरोज बाबा के मुताबिक, साबिर व्यापार के सिलसिले में अक्सर चार-पांच दिन तक बाहर रहता था। इसी वजह से उसके लापता होने की सूचना तत्काल पुलिस को नहीं दी गई। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद परिजन थाने पहुंचे और पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। परिजनों ने साबिर के दोस्त सद्दाम निवासी इमलीपुरा को पूछताछ के लिए थाने बुलाया।