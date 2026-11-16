ओंकारेश्वर में दो नावों की टक्कर, नाविकों ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया

नईदुनिया न्यूज, ओंकारेश्वर। ज्योतिर्लिंग नगरी ओंकारेश्वर में रविवार शाम नर्मदा नदी में दो नावों की टक्कर से अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद एक नाव में पानी भरने लगा और वह डूबने की स्थिति में पहुंच गई। नाव में सवार गुजरात और बिहार के श्रद्धालुओं की जान पर बन आई। हालांकि सभी यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। आसपास मौजूद नाविकों ने तत्परता दिखाते हुए दूसरी नाव की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

जानकारी के अनुसार, नाव क्रमांक 70 के नाविक मनोज पुत्र हुकुम अपनी नाव घाट पर लगा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही नाव क्रमांक 263 से उसकी टक्कर हो गई। इस नाव को लक्की पुत्र कालू चला रहा था। नाव क्रमांक 263 में गुजरात से आए जयप्रकाश पटेल, पीनल पटेल, जिया, तनिष्क, सेजल, माही पटेल और कमलभाई सवार थे, जबकि दूसरी नाव में बिहार के श्रद्धालु बैठे थे।