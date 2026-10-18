ओंकारेश्वर सोमवार से दो दिन तक रहेगा बंद, तीर्थयात्रियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, विकास योजनाओं के विरोध में फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा, ओंकारेश्वर। नर्मदा के तट पर बसी ओंकारेश्वर की पहचान सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आस्था, पुश्तैनी निवास और रोजी-रोटी से भी जुड़ी है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

लेकिन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों से प्रभावित होने वाले स्थानीय परिवारों की मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण अब तीर्थनगरी में अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान किया गया है। सोमवार, 19 अक्टूबर से नगरवासी स्वेच्छा से बंद रखकर अपनी बात शासन-प्रशासन तक पहुंचाएंगे।