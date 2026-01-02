मेरी खबरें
    साल 2026 के पहले दिन ओंकारेश्वर में दर्शन के लिए पहुंचे 50 हजार से अधिक श्रद्धालु, लगी भक्तों की लंबी लाइन

    By Manish KareEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 02:30:28 AM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 02:39:05 AM (IST)
    ओंकारेश्वर में दर्शन के लिए मंदिर परिसर में लगी कतार

    1. ढ़ाई से तीन घंटे की मशक्कत के बाद हुए ज्योतिर्लिंग दर्शन
    2. शहर के 85 धर्मशालाएं फुल, 70 होटलों में नहीं हैं कमरें
    3. दर्शन के लिए 3 हजार से ज्यादा गाड़ियों से पहुंचे श्रद्धालु

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा: ओंकारेश्वर में साल 2026 के पहले दिन 50 हजार से अधिक दर्शनार्थियों ने भगवान ओंकारेश्वर-ममलेश्वर के दर्शन किए। दोपहर में भगवान ओंकारेश्वर का फूलों से आकर्षक श्रंगार किया गया। भीड़ और प्रशासन द्वारा की एकांकी मार्ग व्यवस्था की वजह से दर्शनों के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा।

    नए झूला पुल से आम दर्शनार्थियों की आवाजाही प्रतिबंधित होने से ब्रम्हपुरी घाट से जेपी चौक तक पहुंचने में लोग परेशान हुए। वहीं सामान्य भीड़ होने के बावजूद औसतम ढ़ाई से तीन घंटे में दर्शन हो सकें। गुरूवार को मुख्यमंत्री डॉ. माेहन यादव के पुत्र और बहू भी नर्मदा पूजन और ओंकारेश्वर-ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन करने से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।


    ओंकारेश्वर में एक सप्ताह से श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ रही है। 31 दिसंबर को श्रद्धालुओं का आंकड़ा 70 हजार के ऊपर पहुंच गया था। इससे श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए कतारों में खडे रह कर लंबा इंतजार करना पड़ा। प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की ओर से भीड़ की संभावना के चलते पहले ही जरूरी इंतजाम और सुरक्षा प्रबंध किए गए है। दर्शनार्थियों को चांदी द्वार से गर्भगृह तक भेजने की व्यवस्था की गई। नगर में जगह-जगह पुलिस बल की तैनाती के साथ ही यातायात सुचारू रखने के लिए पुलिस जुझती रही। तीर्थनगरी के सभी होटल, धर्मशाला और आश्रमों में भीड़ रही।

    साल के पहले दिन संत सिंगाजी की समाधि पर लगा भक्तों का तांता

    2026 के पहले दिन निमाड़ के संत सिंगाजी के समाधि स्थल पर भक्तों की भीड़ पहुंची।दिनभर में लगभग 30 हजार श्रृद्धालुओं ने दर्शन.पूजन कर माथा टेका।बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से जीरो पाइंट से समाधि स्थल तक लगभग दो किलोमीटर का मार्ग खचाखच भरा रहा।दर्शन-पूजन के लिए लोग घंटों कतार में खड़े रहे।

    यह स्थिति यहां प्रतिवर्ष नववर्ष पर भक्ति और पर्यटन के संगम के कारण बनती है। यही कारण है कि हनुवंतिया जैसे पर्यटन स्थल पर भी रौनक नजर आई। सुबह से दोपहर 12 बजे तक में ही सिंगाजी में लगभग 20 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दर्शन-पूजन कर लिए थे। वाहनों की पार्किंग से लेकर पूरा स्थल भीड़ से भरा नजर आया।

    इधर,घाटों पर भी नर्मदा स्नान करने वालों की भीड़ रही। लोगों ने साल के पहले दिन सिंगाजी में नर्मदा स्नान कर समाधि स्थल पर दर्शन.पूजन किया। सुबह से लेकर शाम तक समाधि स्थल पास लगी रैलिंग श्रद्धालुओं से भरी रही और कतार में आकर लोगों ने समाधि के दर्शन किए।पूरे दिन बीड़ पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रही।

    घाट पर होमगार्ड के जवान तैनात

    सिंगाजी में नर्मदा के बैकवाटर पर बने घाटों पर भी गुरुवार को श्रद्धालुओं की भीड़ रही। लोगों ने नर्मदा स्नान का लुत्फ भी उठाया।इस तरह धार्मिक और पर्यटन स्थल पर अक्सर स्नान दौरान छोटी गलती बड़े हादसों का रूप ले लेती है। भीड़ अधिक होने से किसी प्रकार की अनहोनी ना होए इस बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से पूरे दिन घाट पर दो होमगार्ड के जवान व तैराक तैनात किए गए थे।

