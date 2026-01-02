साल 2026 के पहले दिन ओंकारेश्वर में दर्शन के लिए पहुंचे 50 हजार से अधिक श्रद्धालु, लगी भक्तों की लंबी लाइन

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा: ओंकारेश्वर में साल 2026 के पहले दिन 50 हजार से अधिक दर्शनार्थियों ने भगवान ओंकारेश्वर-ममलेश्वर के दर्शन किए। दोपहर में भगवान ओंकारेश्वर का फूलों से आकर्षक श्रंगार किया गया। भीड़ और प्रशासन द्वारा की एकांकी मार्ग व्यवस्था की वजह से दर्शनों के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा।

नए झूला पुल से आम दर्शनार्थियों की आवाजाही प्रतिबंधित होने से ब्रम्हपुरी घाट से जेपी चौक तक पहुंचने में लोग परेशान हुए। वहीं सामान्य भीड़ होने के बावजूद औसतम ढ़ाई से तीन घंटे में दर्शन हो सकें। गुरूवार को मुख्यमंत्री डॉ. माेहन यादव के पुत्र और बहू भी नर्मदा पूजन और ओंकारेश्वर-ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन करने से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।

ओंकारेश्वर में एक सप्ताह से श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ रही है। 31 दिसंबर को श्रद्धालुओं का आंकड़ा 70 हजार के ऊपर पहुंच गया था। इससे श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए कतारों में खडे रह कर लंबा इंतजार करना पड़ा। प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की ओर से भीड़ की संभावना के चलते पहले ही जरूरी इंतजाम और सुरक्षा प्रबंध किए गए है। दर्शनार्थियों को चांदी द्वार से गर्भगृह तक भेजने की व्यवस्था की गई। नगर में जगह-जगह पुलिस बल की तैनाती के साथ ही यातायात सुचारू रखने के लिए पुलिस जुझती रही। तीर्थनगरी के सभी होटल, धर्मशाला और आश्रमों में भीड़ रही। साल के पहले दिन संत सिंगाजी की समाधि पर लगा भक्तों का तांता 2026 के पहले दिन निमाड़ के संत सिंगाजी के समाधि स्थल पर भक्तों की भीड़ पहुंची।दिनभर में लगभग 30 हजार श्रृद्धालुओं ने दर्शन.पूजन कर माथा टेका।बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से जीरो पाइंट से समाधि स्थल तक लगभग दो किलोमीटर का मार्ग खचाखच भरा रहा।दर्शन-पूजन के लिए लोग घंटों कतार में खड़े रहे।