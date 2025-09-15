मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    खंडवा-खरगोन जिले के बार्डर पर डंपर और कार की टक्कर में एक की मौत, सात लोग गंभीर घायल

    खंडवा में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। डंपर और टवेरा कार की टक्कर में एक की मौत हो गई और सात घायल हो गए। डंपर गलत दिशा से आया था। मृतक रविराज सिंह तोमर खरगोन भाजपा नेता के भाई थे। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया, डंपर चालक फरार है।

    By Manish Kare
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 11:52:13 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 12:57:57 PM (IST)
    खंडवा-खरगोन जिले के बार्डर पर डंपर और कार की टक्कर में एक की मौत, सात लोग गंभीर घायल
    रविराज सिंह तोमर की तस्वीर।

    HighLights

    1. डंपर ने गलत दिशा से आकर टवेरा को टक्कर मारी।
    2. मृतक रविराज तोमर के परिवार में मातम पसरा।
    3. पुलिस ने केस दर्ज कर ड्राइवर की तलाश शुरू की।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। खंडवा और खरगोन जिले के सीमावर्ती ग्राम खारवा के निकट रविवार देर रात सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई और सात लोग घायल हो गए। दुर्घटना डंपर के गलत दिशा से आने पर हुई। बेकाबू डंपर टवेरा वाहन को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया। बताया जाता है कि करणी सेना से जुड़े खरगोन के आभापुरी निवासी युवक रविवार को खंडवा में पथ अधिकार यात्रा रैली में शामिल होने आए थे। लौटते समय पंधाना थाना क्षेत्र में देर रात दुर्घटना हो गई।

    दुर्घटना में टवेरा सवार रविराज सिंह तोमर निवासी आभापुरी की मौत हो गई। ये खरगोन भाजपा नेता कृष्णराज सिंह तोमर के भाई है। वहीं साथी युवक चंद्रपालसिंह तोमर को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है। अन्य घायलों में शेलेंद्र सिंह तोमर, गोपाल सिंह, रविंद्र सिंह राजावत, हर्षराज सिंह, राजपाल सिंह तोमर, चंद्रपाल सिंह तोमर शामिल हैं।

    naidunia_image

    इनका खंडवा व खरगोन में उपचार चल रहा है। हादसा इतना भयावह था कि टवेरा गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे से पूरे गांव में मातम पसर गया है। पंधाना थाना प्रभारी दिलीप देवड़ा ने बताया कि दुर्घटना एक की मौत और सात लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने डंपर ड्राइवर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल खंडवा भेजा गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.