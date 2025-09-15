खंडवा-खरगोन जिले के बार्डर पर डंपर और कार की टक्कर में एक की मौत, सात लोग गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। खंडवा और खरगोन जिले के सीमावर्ती ग्राम खारवा के निकट रविवार देर रात सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई और सात लोग घायल हो गए। दुर्घटना डंपर के गलत दिशा से आने पर हुई। बेकाबू डंपर टवेरा वाहन को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया। बताया जाता है कि करणी सेना से जुड़े खरगोन के आभापुरी निवासी युवक रविवार को खंडवा में पथ अधिकार यात्रा रैली में शामिल होने आए थे। लौटते समय पंधाना थाना क्षेत्र में देर रात दुर्घटना हो गई।

दुर्घटना में टवेरा सवार रविराज सिंह तोमर निवासी आभापुरी की मौत हो गई। ये खरगोन भाजपा नेता कृष्णराज सिंह तोमर के भाई है। वहीं साथी युवक चंद्रपालसिंह तोमर को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है। अन्य घायलों में शेलेंद्र सिंह तोमर, गोपाल सिंह, रविंद्र सिंह राजावत, हर्षराज सिंह, राजपाल सिंह तोमर, चंद्रपाल सिंह तोमर शामिल हैं।