खंडवा जिले में 47 हजार से अधिक असाक्षरों ने दी परीक्षा, साल 2027 तक शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक परीक्षा जिले के 1045 केंद्रों पर हुई। परीक्षा के लिए लक्षित कुल लक्षित 56 हजार में से लगभग 47335 असाक्षर सम्मिलित हुए। इनमें महिला 25529 और पुरुष 21806 शामिल थे। जो लक्ष्य का लगभग 84 प्रतिशत है। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण जिला और ब्लाक स्तरीय गठित दलों द्वारा किया गया।

डीपीसी पीएस सोलंकी ने बताया कि यह कार्यक्रम आगामी वर्ष 2027 तक चलेगा। जिससे जिला साक्षरता मिशन द्वारा यह प्रयास किया जा रहा हैं कि 2027 तक जिला शतप्रतिशत साक्षर हो सके। जिला साक्षरता सह समंव्यक प्रशांत दीक्षित, बीआरसी छैगांवमाखन, एसआर सुल्यां और पंधाना बीएसी पीआर मासरे ,भानु प्रकाश लाड़, धीरेंद्र मंडलोई ने छैगांवदेवी, मोकलगांव, डुल्हार और रुस्तमपुर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर असाक्षरों से साक्षरता के महत्व पर चर्चा की।