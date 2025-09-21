खंडवा जिले में 47 हजार से अधिक असाक्षरों ने दी परीक्षा, साल 2027 तक शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य

मेरी खबरें
    By Manish Kare
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 09:46:03 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 09:46:03 PM (IST)
    जिले में आयोजित साक्षरता परीक्षा देते असाक्षर। नईदुनिया

    HighLights

    1. खंडवा में 47 हजार से अधिक असाक्षरों ने दी परीक्षा
    2. इनमें 25529 महिला और 21806 पुरुष शामिल
    3. ब्लॉक स्तरीय गठित दलों ने किया  परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक परीक्षा जिले के 1045 केंद्रों पर हुई। परीक्षा के लिए लक्षित कुल लक्षित 56 हजार में से लगभग 47335 असाक्षर सम्मिलित हुए। इनमें महिला 25529 और पुरुष 21806 शामिल थे। जो लक्ष्य का लगभग 84 प्रतिशत है। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण जिला और ब्लाक स्तरीय गठित दलों द्वारा किया गया।

    डीपीसी पीएस सोलंकी ने बताया कि यह कार्यक्रम आगामी वर्ष 2027 तक चलेगा। जिससे जिला साक्षरता मिशन द्वारा यह प्रयास किया जा रहा हैं कि 2027 तक जिला शतप्रतिशत साक्षर हो सके। जिला साक्षरता सह समंव्यक प्रशांत दीक्षित, बीआरसी छैगांवमाखन, एसआर सुल्यां और पंधाना बीएसी पीआर मासरे ,भानु प्रकाश लाड़, धीरेंद्र मंडलोई ने छैगांवदेवी, मोकलगांव, डुल्हार और रुस्तमपुर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर असाक्षरों से साक्षरता के महत्व पर चर्चा की।

    इसी प्रकार डाइट व्याख्यात रचना वैद्य,बीइओ हरसूद एसएस सोलंकी,बीआरसीसी तरूण झिंझोरे,ओमप्रकाश ओनकर और संतोष मांडले बीएसी ने हरसूद व किल्लोद ब्लाक एपीसी अर्जुनसिंह राजपूत,महेश खांडे और विरेन्द्र भालसे बीएसी ने खंडवा और खालवा ब्लाक,एपीसी इंदरसिंह जमरे, कमलचंद मालवीय बीआरसी पुनासा,ताराचंद पुवारे बीएसी और मेवालाल जायसवाल ने पुनासा ब्लाक के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। दल ने असाक्षरों से चर्चा कर परीक्षा केंद्रों की व्यववस्थाओं को देखा। इसी प्रकार ब्लॉक स्तरीय जांच दल ने सभी ब्लॉकों के विभिन्न साक्षरता परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया।

