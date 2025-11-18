MP: खंडवा के सिहाड़ा गांव पर वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ आज ट्रिब्यूनल में जवाब पेश करेगी पंचायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। पूरे सिहाड़ा गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताया था। इस मामले में पंचायत की ओर से मंगलवार को मप्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल में जवाब पेश किया जाएगा। इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय हुई थी, जब ग्राम सिहाड़ा स्थित दरगाह के आसपास अतिक्रमण और तार फेंसिंग के खिलाफ पंचायत ने दरगाह कमेटी को नोटिस भेजा था। नोटिस का जवाब देने के बजाए कमेटी ने वक्फ बोर्ड में शिकायत कर दी। वक्फ बोर्ड ने भी पूरे गांव की जमीन को अपनी संपत्ति करार दे दिया।

मामला तत्काल मप्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल चला गया, जहां से पंचायत समेत कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को भी नोटिस जारी हुए थे। पंचायत की ओर से जवाब पेश करने के लिए सरपंच प्रतिनिधि हेमंत चौहान भोपाल पहुंच गए हैं, जो वकील के माध्यम से ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होकर सप्रमाण जवाब दाखिल करेंगे।