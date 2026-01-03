ओंकारेश्वर बांध से अचानक पानी छोड़ने पर मची अफरा-तफरी, 10 मजदूर नदी में फंसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। ओंकारेश्वर बांध प्रबंधन की कथित लापरवाही एक बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। शुक्रवार को मोरटक्का क्षेत्र में नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज के लिए बनाई गई एप्रोच रोड ओंकारेश्वर बांध से अचानक अधिक पानी छोड़े जाने के कारण बह गई। इस दौरान निर्माण कार्य में लगे 10 मजदूर नदी के बीच फंस गए, जिनकी जान पर खतरा बन आया।

घटना के समय रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य मंगलम बिल्डकान कंपनी द्वारा किया जा रहा था। अचानक जलस्तर बढ़ने से मजदूर सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंच सके। सूचना मिलते ही प्रशासन और स्थानीय लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नावों की मदद से सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि समय रहते रेस्क्यू हो गया और कोई जनहानि नहीं हुई।