खंडवा-तुकाईथड़ रेल मार्ग पर जल्द शुरू हो सकती है पैसेंजर ट्रेन, जुलाई 2027 तक विद्युतीकरण का लक्ष्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : खंडवा-अकोला गेज कन्वर्जन परियोजना को लेकर मध्य रेल समिति सदस्य मनोज सोनी ने बुधवार को तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित दक्षिण मध्य रेलवे के जोनल मुख्यालय रेल निलयम में अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी जनरल मैनेजर किरण कुमार और प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर इति पाण्डेय से रेल परियोजना की प्रगति और यात्री सुविधाओं पर चर्चा की गई।

समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि मनोज सोनी ने संतोष वर्मा और लक्ष्मण वर्मा के साथ अधिकारियों से मुलाकात कर खंडवा-अकोला रेल मार्ग के कार्यों की जानकारी ली। डीजीएम किरण कुमार ने बताया कि खंडवा से तुकाईथड़ तक गेज कन्वर्जन का कार्य हो चुका है। मार्ग के स्टेशनों पर लूप लाइन, फुट ओवरब्रिज, विद्युतीकरण और दूसरे प्लेटफॉर्म के निर्माण के टेंडर भी हो गए हैं। जल्द ही इन कार्यों की शुरुआत होगी।