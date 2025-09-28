मेरी खबरें
    खंडवा में पुलिस ने प्लानिंग के साथ पकड़े तीन चोर, ग्रामीणों ने घेरा थाना, बोले- हमारे रुपये भी दिलाएं

    MP News: रविवार को खंडवा के ग्राम बरखेड़ा के एक किसान के खेत में तीन चोर तार चोरी कर रहे थे, इस दौरान किसान ने उनपर नजर रखी और पुलिस को सूचना दे दी। किसान ने अपने साथियों के साथ तीनों चोरों को धर लिया, इतने में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और तीनों तार चारों को हिरासत में लेकर थाने ले आई।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 06:47:30 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 06:47:30 PM (IST)
    1. ग्राम बरखेड़ी में किसान ने पकड़े तीन चोर
    2. सूचना मिलते ही ग्रामीण थाने पर पहुंच गए
    3. थाने पर लगभग एक घंटे तक चला हंगामा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। किसानों की खेतों से तार चोरी घटनाएं आम हो चुकी हैं। आए दिन किसान थानों पर पहुंच कर शिकायतें दर्ज करवाते हैं कि अज्ञात बदमाश उनके खेत से मोटर, ट्यूबवेल, स्टार्टर में लगे तार चोरी कर ले जाते हैं। थानों में कई शिकायतें तो दर्ज होती हैं, लेकिन तार चोरों तक पुलिस पहुंच नहीं पाती है और न ही इसे इतने गंभीरता से लिया जाता है। लेकिन इस बार तार चोरों के खिलाफ पुलिस और ग्रामीण दोनों सक्रिय थे।

    रविवार को ग्राम बरखेड़ा के एक किसान के खेत में तीन चोर तार चोरी कर रहे थे, इस दौरान किसान ने उनपर नजर रखी और पुलिस को सूचना दे दी। किसान ने अपने साथियों के साथ तीनों चोरों को धर लिया, इतने में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और तीनों तार चारों को हिरासत में लेकर थाने ले आई।

    तार चारों के पकड़े जाने की सूचना जैसे ही क्षेत्र में फैली तो आए दिन हो रही घटनाओं से आक्रोशित किसान और ग्रामीण थाने पर पहुंच गए। बड़ी संख्या में थाने पर पहुंच कर थाने का घेराव किया। ग्रामीण और किसान मांग करने लगे कि चारों पर सख्त कार्रवाई करें और हमारे रुपये भी इनसे दिलवाएं। इस पर थाना प्रभारी ने उन्हें काफी मशक्कत के बाद समझाया और चारों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया।

    थाने पर एक घंटे चला हंगामा

    मामला पंधाना थाने का है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने थाने पर करीब एक घंटे हंगामा किया, थाना प्रभारी दिलीप देवड़ा ने काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझाया और तीनों चारों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। टीआई देवड़ा की समझाइश पर ग्रामीण माने और मामला शांत हुआ। थाना प्रभारी देवड़ा ने बताया कि तीनों चारों के खिलाफ धारा 303(02) बीएनस के तहत मामला पंजीबद्ध कर चोरों को न्यायालय पेश किया गया। तीनों से पूछताछ के लिए न्यायालय से पीआर मांगा जा रहा है। पीआर में पुलिस तीनों से तार चोरी से संबंधित अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ करेगी।

    तांबा निकालने के लिए केबल जला रहे थे चोर

    उल्लेखनीय है कि जिले में किसानों के खेतों से तार चोरी की घटनाएं आम है। आए दिन चोर खेतों में घुसते है और तार चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। बरखेड़ी में तीन तार चुराने के बाद उसकी ऊपरी परत को जला रहे थे, इस दौरान किसान ने उन्हें पकड़ लिया। बता दें मोटर, ट्यूबेल के तारों में तांबा होता है, केबल जलाने के बाद चोर तांबा निकाल कर बेचते हैं, लेकिन इस बार अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए।

