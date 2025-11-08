प्राचार्य कॉलेज नहीं आती, टाॅयलेट साफ नहीं होती, किताबें नहीं मिलती

मेरी खबरें
    By Ashwin Rathore
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 08:27:16 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 08:29:32 PM (IST)
    कॉलेज में प्रदर्शन करते पदाधिकारी व कार्यकर्ता।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। पालिटेक्निक कॉलेज में चल रही अनियमिताओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शनिवार को कॉलेज का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। नगर मंत्री दिपांशु पटेल ने बताया कि नगर के पालिटेक्निक महाविद्यालय परिसर में काफी लंबे समय से कई प्रकार की अनियमिताएं चल रही हैं।

    प्राचार्य महाविद्यालय में आते नहीं हैं, महाविद्यालय की वाशरूम ठीक से साफ सफाई नहीं होती है, एसटीएससी के विद्यार्थियों को किताबे नहीं मिलती हैं और न ही पुस्तकालय में कोई प्रभारी नहीं है।

    वाटर चिलर में काई जमी है और महाविद्यालय की छत से पानी टपकता है। भवन भी जर्जर हो रहा है इसके साथ ही अन्य समस्याओं को लेकर महाविद्यालय का घेराव कर तीन घंटे तक प्रदर्शन किया गया।

    जिलाधीश के नाम ज्ञापन दिया गया। जिसमें टीम ने उन्हें सात दिन का आश्वासन दिया। इस दौरान अभाविप खंडवा विभाग संयोजक हर्ष वर्मा, जिला संयोजक अजय बंजारे, विभाग छात्रा प्रमुख ज्योति यादव, पालिटेक्निक महाविद्यालय इकाई मंत्री राशि खरवंश सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।इस मौके पर पुलिस बल भी उपस्थित रहा।


