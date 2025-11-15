सांसदजी, आपकी नहीं हमारी बात सुनाने को बुलाया है...जहर खाने तक के पैसे नहीं हैं, खूब सुनाई खरी-खोटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। सांसद जी, यहां सरकार की योजनाओं का बखान न करें, हमने आपकी नहीं, हमारी बात सुनाने के लिए आने दिया है। किसान परेशान हैं, आप खुद सोचें यदि किसी माह आपके या अधिकारी-कर्मचारी के वेतन से दो-तीन हजार रुपये कट जाते हैं तो हंगामा शुरू हो जाता है। फसल बर्बाद होने से किसानों ने छह महीने से रुपये नहीं देखे। बच्चों की फीस से लेकर परिवार का लालन-पालन चुनौती बन गया है।

कर्ज लेकर खरीफ की बुआई की थी, लेकिन लौटा नहीं पा रहे हैं। जहर खाने तक के पैसे नहीं हैं। हमें समस्याओं का समाधान चाहिए। आप हमारी बात मुख्यमंत्री या कृषि मंत्री से करवा दी दीजिए। नहीं तो हम रेल रोकने के लिए ट्रैक पर बैठ जाएंगे। किसानों को कार्रवाई का डर नहीं है।

महिलाओं ने भजन-कीर्तन और नृत्य कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। सुबह गौरव दिवस के कार्यक्रम में जाने के कारण दोपहर बाद सांसद और जनप्रतिनिधि फिर गांव पहुंचे और आंदोलित किसानों को जल्द ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मिलवाने का आश्वासन देने पर किसानों ने आंदोलन समाप्त किया। शनिवार को ग्राम टिगरिया के मांगलिक भवन में स्वतंत्र किसान जनआंदोलन के बैनर तले 800 से अधिक किसानों व महिलाओं ने प्रदर्शन किया। किसानों द्वारा रेल रोकने की चेतावनी को देखते हुए गांव और रेलवे ट्रैक के आसपास पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी।