MP में नर्मदा पूजन के लिए आए राबर्ट वाड्रा ने बिहार चुनाव के परिणाम पर उठाए सवाल

    बिहार चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महागठबंधन में टूट की भविष्यवाणी को नकारते हुए वाड्रा ने कहा कि महागठबंधन में सब एकजुट हैं। राहुल गांधी लोगों के बीच जाकर संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ओंकारेश्वर में ममलेश्वर महालोक को लेकर लोगों के विरोध के संबंध में कहा कि मंदिर को मंदिर रहना चाहिए। लोगों को पूरी जानकारी देना चाहिए।

    By Manish Kare
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 08:05:49 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 08:10:22 PM (IST)
    ओंकारेश्वर में मां नर्मदा की आरती करते कारोबारी राबर्ट वाड्रा। नईदुनिया

    1. राबर्ट वाड्रा ने मां नर्मदा का पूजन कर किए ओंकारेश्वर के दर्शन।
    2. ओंकारेश्वर में मां नर्मदा की आरती करते कारोबारी राबर्ट वाड्रा।
    3. बिहार में दस-दस हजार रूपये में वोट खरीदने के लगाए आरोप।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,खंडवा। दिल्ली के बडे कारोबारी और गांधी परिवार के दामाद राबर्ट वाड्रा ने सोमवार को मां नर्मदा का पूजन कर भगवान ओंकारेश्वर-ममलेश्वर के दर्शन किए। उन्होने धार्मिक यात्रा पर विश्व शांति व कल्याण की प्रार्थना के लिए ओंकारेश्वर आने की बात कही।

    इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होने कहा कि बिहार में एनडीए निर्वाचन आयोग की मेहनत और मेहरबानी और दस-दस हजार रुपए में वोट खरीद कर चुनाव जीती है।

    चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग आंखे बंद कर बैठा रहा। बिहार में महागठबंधन की मजबूत जमीन है। यदी निष्पक्ष चुनाव बैलेट पेपर से होतो नतीजे पूरी तरह बदल सकते है। हार से भी सिखने को मिलता है।

    ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई राबर्ट वाड्रा ने ओंकारेश्वर में महंत मंगलदास त्यागी के साथ नर्मदा के तट ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पंड़ितों के साथ पूजन -अभिषेक किया।

    तत्पश्चात ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर भगवान के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद लिया। मंदिर ट्रस्ट की ओर से स्वागत किया गया। राबर्ट वाड्रा ने कहा ओंकारेश्वर आकर बहुत अच्छा लगा।

    यहां के लोग संत बहुत अच्छे हैं। मुझे गुरु जी ने ओंकारेश्वर की स्थिति से अवगत कराया। कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह,सोनू गुजर सहित स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने अगवानी कर स्वागत किया। उन्होने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ओंकारेश्वर आने का जिक्र करते हुए कि कहा तब प्रण लिया था कि फिर आऊंगा। इसलिए आज आया हूं।


    बिहार में महागठबंधन एकजुट

    बिहार चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महागठबंधन में टूट की भविष्यवाणी को नकारते हुए वाड्रा ने कहा कि महागठबंधन में सब एकजुट हैं। राहुल गांधी लोगों के बीच जाकर संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ओंकारेश्वर में ममलेश्वर महालोक को लेकर लोगों के विरोध के संबंध में कहा कि मंदिर को मंदिर रहना चाहिए। लोगों को पूरी जानकारी देना चाहिए। धर्म और राजनीति अलग होना चाहिए।

