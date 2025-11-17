MP में नर्मदा पूजन के लिए आए राबर्ट वाड्रा ने बिहार चुनाव के परिणाम पर उठाए सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि,खंडवा। दिल्ली के बडे कारोबारी और गांधी परिवार के दामाद राबर्ट वाड्रा ने सोमवार को मां नर्मदा का पूजन कर भगवान ओंकारेश्वर-ममलेश्वर के दर्शन किए। उन्होने धार्मिक यात्रा पर विश्व शांति व कल्याण की प्रार्थना के लिए ओंकारेश्वर आने की बात कही।

इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होने कहा कि बिहार में एनडीए निर्वाचन आयोग की मेहनत और मेहरबानी और दस-दस हजार रुपए में वोट खरीद कर चुनाव जीती है।

चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग आंखे बंद कर बैठा रहा। बिहार में महागठबंधन की मजबूत जमीन है। यदी निष्पक्ष चुनाव बैलेट पेपर से होतो नतीजे पूरी तरह बदल सकते है। हार से भी सिखने को मिलता है।

ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई राबर्ट वाड्रा ने ओंकारेश्वर में महंत मंगलदास त्यागी के साथ नर्मदा के तट ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पंड़ितों के साथ पूजन -अभिषेक किया।

तत्पश्चात ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर भगवान के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद लिया। मंदिर ट्रस्ट की ओर से स्वागत किया गया। राबर्ट वाड्रा ने कहा ओंकारेश्वर आकर बहुत अच्छा लगा।

यहां के लोग संत बहुत अच्छे हैं। मुझे गुरु जी ने ओंकारेश्वर की स्थिति से अवगत कराया। कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह,सोनू गुजर सहित स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने अगवानी कर स्वागत किया। उन्होने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ओंकारेश्वर आने का जिक्र करते हुए कि कहा तब प्रण लिया था कि फिर आऊंगा। इसलिए आज आया हूं।