    आरपीएफ जवान ने टाला बड़ा हादसा, ट्रेन में चढ़ते समय फिसले यात्री की बचाई जान, VIDEO वायरल

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 08:02:16 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 08:16:44 PM (IST)
    HighLights

    1. आरपीएफ जवान की सतर्कता और तत्परता से बड़ा हादसा टल गया
    2. नांदेड़-आंबेडकर नगर एक्सप्रेस के जनरल कोच से यात्रा कर रहा था यात्री
    3. यात्री को मामूली चोटें आई हैं और उसे उसी ट्रेन से रवाना किया गया है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक यात्री की जान पर बन आई, लेकिन प्लेटफॉर्म पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान की सतर्कता और तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। यह घटना मंगलवार रात खंडवा रेलवे स्टेशन की है, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार, हिंगोली (महाराष्ट्र) निवासी यात्री 27 वर्षीय अरुण कुमार ट्रेन क्रमांक 22709 नांदेड़क्व आंबेडकर नगर एक्सप्रेस से मथुरा जा रहा था।

    खंडवा स्टेशन पर टला हादसा

    21 अक्टूबर की रात लगभग 9.30 बजे ट्रेन खंडवा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर चार पर पहुंची। इसी दौरान अरुण कुमार खाने-पीने का सामान लेने के लिए नीचे उतरा था। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, वह जल्दबाजी में चढ़ने लगा, लेकिन पैर फिसल गया और प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच में फंसकर घिसटने लगा। तभी मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान संतोष यादव ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और बाहर खींच लिया। तत्परता से की गई इस कार्रवाई से यात्री की जान बच गई। हादसे के बाद ट्रेन भी तत्काल रोक दी गई।


    यात्री को मामूली चोटें, उसी ट्रेन से किया रवाना

    आरपीएफ थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि यात्री को मामूली चोट आई थी। प्राथमिक उपचार के बाद उसे उसी ट्रेन से आगे रवाना कर दिया गया। इस बहादुरी के लिए आरपीएफ जवान संतोष यादव की सराहना की जा रही है। यह कार्रवाई ऑपरेशन जीवन रक्षा अभियान के तहत की गई उल्लेखनीय सफलता मानी जा रही है।

