आरपीएफ जवान ने टाला बड़ा हादसा, ट्रेन में चढ़ते समय फिसले यात्री की बचाई जान, VIDEO वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक यात्री की जान पर बन आई, लेकिन प्लेटफॉर्म पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान की सतर्कता और तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। यह घटना मंगलवार रात खंडवा रेलवे स्टेशन की है, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार, हिंगोली (महाराष्ट्र) निवासी यात्री 27 वर्षीय अरुण कुमार ट्रेन क्रमांक 22709 नांदेड़क्व आंबेडकर नगर एक्सप्रेस से मथुरा जा रहा था।

खंडवा स्टेशन पर टला हादसा 21 अक्टूबर की रात लगभग 9.30 बजे ट्रेन खंडवा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर चार पर पहुंची। इसी दौरान अरुण कुमार खाने-पीने का सामान लेने के लिए नीचे उतरा था। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, वह जल्दबाजी में चढ़ने लगा, लेकिन पैर फिसल गया और प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच में फंसकर घिसटने लगा। तभी मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान संतोष यादव ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और बाहर खींच लिया। तत्परता से की गई इस कार्रवाई से यात्री की जान बच गई। हादसे के बाद ट्रेन भी तत्काल रोक दी गई।