'बात नहीं मानी तो जान से मार दूंगा', खंडवा में मतांतरण का दबाव बनाने वाला समीर गिरफ्तार, पुलिस ने जेल भेजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। कॉलेज छात्रा का पीछा कर उसका रास्ता रोककर मतांतरण कर शादी का दबाव बनाने वाले आरोपित समीर खान निवासी जलकुंआ थाना मूंदी पर केस दर्ज कर मोघट पुलिस ने गिरफ्तार किया। शनिवार को आरोपित समीर को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

पीड़ित छात्रा ने शिकायत में बताया कि करीब एक माह से समीर खान उसका बदनीयत तरीके से पीछा कर रहा था और उसके साथ छेड़छाड़ व मतांतरण का दबाव बना रहा था। कुछ दिन पहले अपने मामा के घर जलकुआं गई थी। वहां से लौटते समय समीर ने कई बार इस तरह की हरकत की। उसे कई बार समझाया लेकिन उसने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया।

अपना धर्म बदल लो, मैं तुमसे शादी करूंगा

पीड़िता ने बताया कि 17 अक्टूबर को वह आनंद नगर में एक होटल के पास खड़ी थी। तब समीर वहां आया और अपनी बाइक रोककर उसके हाथ को पकड़कर बोला कि वह उसे घर छोड़ देगा। समीर ने कहा, 'तुम मुझे अच्छी लगती हो, अपना धर्म बदलकर मेरे साथ मेरे धर्म में आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा।'

समीर के खिलाफ पुलिस ने कई मामलों में केस दर्ज किया

पीड़िता ने जब शादी और साथ जाने से साफ मना कर दिया तो समीर गुस्से में आ गया और कहा कि मैं ऊंची जाति में आता हूं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पुलिस ने आरोपित समीर के खिलाफ धारा 75, 78, 351(3) बीएनस, 3(2)(व) एससी/एसटी एक्ट, तथा मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 व 5 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।