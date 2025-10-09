खंडवा में टायलेट की दीवार तोड़कर भागे 6 बाल अपचारी, सभी की तलाश शुरू; दो जवानों को किया निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। बाल संप्रेषण गृह से एक बार फिर छह बाल अपचारी फरार हो गए है। यह घटना विभाग की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण बनकर सामने आई है। बीते कुछ महीनों में इस तरह की घटनाएं बार-बार हो रही हैं, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। घटना स्थल पर एडीएम केआर बडोले ने पहुंचकर मौका मुआयना कर घटना के समय तैनात दो जवानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। दरअसल, खंडवा के बाल सुधार ग्रह से छह बाल अपचारी टायलेट की दीवार तोड़कर भाग गए।

इन बाल अपचारियों ने सुधार गृह की बाथरूम की दीवार में छेद किया, बाहर निकले और बाउंड्री वाल कूदकर भाग गए। घटना सुबह गुरुवार पांच और छह बजे के बीच की बताई जा रही है। भागे बाल अपचारियों में पांच खरगोन जिले के और एक बुरहानपुर जिले का है।जानकारी के अनुसार इन छह बाल अपचारियों में से पांच महिला अपराध और एक गोवंश का आरोपित है। घटना रात में हुई, जबकि कर्मचारियों को इसकी जानकारी सुबह प्राप्त हुई।

घर और रिश्तेदारों के यहां टीम रवाना घटना के बाद पुलिस ने बाल सुधार ग्रह का मौका मुआयना किया और इनकी सर्चिंग के लिए उनके घर परिवार, रिश्तेदारों के घर टीम रवाना की है।सिटी पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगेने बताया कि सभी बाल अपचारियों की सर्चिंग के लिए पुलिस दल रवाना किए हैं। तीन माह पूर्व भी भागे थे पांच बालक जानकारी के अनुसार करीब तीन माह पहले भी संप्रेषण गृह से पांच बच्चे भाग गए थे, इनमें से सभी को बरामद कर लिया गया था। दीवार तोड़ भागने वाले छह बाल अपचारियों में से पहले भागने वाले पांच बाल अपचारियों में से कोई भी शामिल नहीं है।