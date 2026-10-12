खंडवा के एसएन कॉलेज में अव्यवस्थाओं पर फूटा छात्रों का गुस्सा, सड़क पर उतरकर किया चक्काजाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। एसएन कॉलेज की अव्यवस्थाओं पर भड़के एबीवीपी कार्यकर्ता, सड़क पर बैठकर किया प्रदर्शन गंदे पानी, समय पर लेक्चर नहीं लगने और असामाजिक तत्वों की आवाजाही से नाराज विद्यार्थियों ने की नारेबाजी, कई बार ज्ञापन देने के बाद भी समाधान नहीं होने का आरोप

एसएन कॉलेज में व्याप्त अनियमितताओं और विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन करीब दो घंटे तक जारी रहा। इस दौरान कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और रास्ता जाम कर जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रबंधन पर समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया।