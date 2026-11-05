उत्तर प्रदेश के तीन अनाथ भाइयों को मिली मां की ममता, खंडवा की महिला ने लिया गोद

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : उत्तर प्रदेश के एक अनाथ आश्रम में रह रहे तीन भाइयों को खंडवा की एक शासकीय कर्मचारी ने गोद लिया है। सहज समागम फाउंडेशन के विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण केंद्र किलकारी शिशु गृह के माध्यम से गोद लेने की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हुई।

संस्था की दीपमाला विधाणी ने बताया कि गोद लेने वाली कृष्णा घाड़गे छात्रावास अधीक्षक और एकल मां हैं। पति से तलाक के बाद उन्होंने केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (कारा) की वेबसाइट पर आवेदन किया था। उन्हें उत्तर प्रदेश के एक अनाथ आश्रम में रह रहे तीन भाइयों की जानकारी मिली।