खंडवा में किशोर कुमार की समाधि के फेरे लेकर नागपुर के जोड़े ने एक-दूसरे को पहनाई वरमाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। हरफनमौला किशोरकुमार की पुण्यतिथि पर सोमवार को अनूठी शादी हुई। नागपुर के एक जोड़े ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और दांपत्य जीवन की शुरुआत की। वरमाला की रस्म के बाद जोड़े ने किशोरकुमार की समाधि के फेरे भी लिए। दोनों ने यहां विवाह के बाद गीत भी गुनगुनाए।

सोमवार को किशोरकुमार की पुण्यतिथि पर खंडवा में उनके चाहने वालों का मेला लगा। समाधि स्थल पर सुबह से ही प्रशंसक पुष्प अर्पित कर स्वरांजलि देने के लिए पहुंचे। यहां कोलकाता, मुंबई, उज्जैन, इंदौर सहित अन्य शहरों से किशोरप्रेमियों ने आकर गीत गुनगुनाए। इस बीच नागपुर के एक युवक-युवती ऐसे भी रहे जिन्होंने किशोर कुमार को साक्षी बनाते हुए अपने नए जीवन की शुरुआत की।