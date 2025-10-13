खंडवा में किशोर कुमार की समाधि के फेरे लेकर नागपुर के जोड़े ने एक-दूसरे को पहनाई वरमाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। हरफनमौला किशोरकुमार की पुण्यतिथि पर सोमवार को अनूठी शादी हुई। नागपुर के एक जोड़े ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और दांपत्य जीवन की शुरुआत की। वरमाला की रस्म के बाद जोड़े ने किशोरकुमार की समाधि के फेरे भी लिए। दोनों ने यहां विवाह के बाद गीत भी गुनगुनाए।
सोमवार को किशोरकुमार की पुण्यतिथि पर खंडवा में उनके चाहने वालों का मेला लगा। समाधि स्थल पर सुबह से ही प्रशंसक पुष्प अर्पित कर स्वरांजलि देने के लिए पहुंचे। यहां कोलकाता, मुंबई, उज्जैन, इंदौर सहित अन्य शहरों से किशोरप्रेमियों ने आकर गीत गुनगुनाए। इस बीच नागपुर के एक युवक-युवती ऐसे भी रहे जिन्होंने किशोर कुमार को साक्षी बनाते हुए अपने नए जीवन की शुरुआत की।
नागपुर निवासी व्यवसायी मनीष बोयर और अश्विनी ने समाधि के समक्ष एक दूसरे को वरमाला पहनाई तो माहौल तालियों से गूंज उठा। मनीष ने कहा कि मैं किशोरकुमार की समाधि पर दूसरी बार आया हूं। पहली बार जब किशोरदा के जन्मदिन पर यहां आया था, तो तभी निर्णय ले लिया था कि विवाह की रस्म यहीं पूरी करुंगा।
अश्विनी ने कहा मेरे भाई अविनाश शेखापुरे किशोरदा के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने भी समाधि स्थल पर विवाह के लिए रजामंदी दी। आज भैया और भाभी के साथ विवाह की रस्म पूरी की।नए जीवन की शुरुआत कर बहुत अच्छा लग रहा है।