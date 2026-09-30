खंडवा में मोबाइल और जुनून के दम पर गांव के युवाओं ने बना डाली एक घंटे की फिल्म, खेती और नौकरी के बाद रात में की शूटिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। सिनेमा बनाने के लिए न बड़ा बजट, न महंगा कैमरा और न ही मुंबई जैसा सेट। जरूरत है तो बस कहानी कहने के जुनून और उसे पर्दे पर उतारने के जज्बे की। खंडवा के ग्रामीण अंचल के युवाओं ने इसी सोच को हकीकत में बदल दिया है।

मलगांव के युवाओं ने मोबाइल फोन को कैमरा बनाया और गांव की गलियों, खेतों व सड़कों को फिल्म का सेट। करीब एक साल की मेहनत के बाद एक घंटे की फिल्म ‘गब्बर इज बैक 2.0’ तैयार है। फिल्म 20 अक्टूबर को निमाड़ क्रिएशन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगी।