    'तुम ठुल्ले रोकने वाले कौन' चार युवकों ने आरक्षक को मारे थप्पड़, वर्दी भी फाड़ी

    उक्त दोनों बाइकों को रोककर इतनी देर रात में घुमने का कारण पूछा। इस पर चारों ने नाम-पता बताने से इंकार कर दिया। ये चारों शराब के नशे में होकर इनके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। चारों हम दोनों को गालियां देकर कहा कि तुम ठुल्ले कौन होते हो हमें चेक करने वाले।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 06:21:19 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 06:30:05 PM (IST)
    आरक्षक को पीटने वाले चारों युवक अब हिरासत में।

    HighLights

    1. बड़गांव भीला रोड़ की घटना, मोघट थाना आरक्षक को पीटा।
    2. ड्यूटी कर रहे आरक्षक ने तत्काल सूचना वायरलेस पर दी।
    3. इसके बाद बल पहुंचा और बदमाशों को हिरासत में लिया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। गश्त के दौरान आरक्षक को बाइक सवार चार लोगों को रोक पूछताछ करना मंहगा पड़ गया। शराब के नशे में धुत चार लोगों ने आरक्षक से गाली-गलौज शुरू कर दी। आरक्षक की वर्दी फाड़ दी और उसे थप्पड़ भी मारे। ड्यूटी कर रहे आरक्षक ने तत्काल सूचना वायरलेस पर दी। इसके बाद बल पहुंचा और बदमाशों को हिरासत में लिया। आरक्षक की शिकायत पर चारों के खिलाफ मोघट थाने में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

    घटना रविवार रात करीब तीन बजे की है। आरक्षक राजेश पंवार के अनुसार रात्रि गश्‍त में अधिकारी उनि. रजनी रावत चिता, आरक्षक शिवकांत के साथ रात्रि में थाना क्षेत्र में गस्त में रवाना किया गया था। आर. शिवकांत के साथ निजी बाइक से रात्रि में गस्त एवं भ्रमण डियूटी करते हुए बड़गांव भीला रोड पर पहुंचा।रात करीब तीन बजे सामने से दो बाइक पर चार लड़के प्रत्येक पर दो-दो लड़के बेठे हुए आते दिखाई दिए।

    नाम-पता पूछा तो रोकने से किया इंकार

    आरक्षक के अनुसार हम दोनों ने उक्त दोनों बाइकों को रोककर इतनी देर रात में घुमने का कारण पूछा। इस पर चारों ने नाम-पता बताने से इंकार कर दिया।ये चारों शराब के नशे में होकर इनके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। चारों हम दोनों को गालियां देकर कहा कि तुम ठुल्ले कौन होते हो हमें चेक करने वाले। हमने चारों को अपना परिचय दिया और अपनी ड्यूटी का हवाला देकर पूछताछ एवं चैकिंग कराने का कहा, तो चारों हमसे झूमाझटकी करने लगे।फिर आरक्षक शिवकांत ने वायरलेस सेट से उनि. रजनी पटेल गस्त अधिकारी को सूचना दी।

    एक की वर्दी फाड़ी, दूसरे आरक्षक से भी की झूमाझटकी

    इतने में दो लड़को ने मेरी बांह की कालर पकड़ ली और झूमाझटकी कर मेरी वर्दी फाड़ दी, मुझे दोनों ने थप्पड़ मारे। आरक्षक शिवकांत बिच बचाव के लिए आया तो अन्य दो लड़के उसके साथ भी झुमाझटकी करने लगे।इस प्रकार चारों ने हम दोनों आरक्षकों को गस्त डियूटी के दौरान शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाकर, गाली-गलौज, मारपीट व वर्दी फाड़ी।

    गश्त अधिकारी व स्टाफ के साथ भी बदतमीजी

    आरक्षक के अनुसार उनि. रजनी, आर. मुक्केश्वर, आर. चालक संजय के साथ मौके पर आई। चारों ने रजनी मैडम व अन्य पुलिस स्टाफ के साग भी बदतमीजी की। इसके बाद हमनें मौके से निकल रहे एक राहगीर पंचान आमीर निवासी इमलीपुरा के साथ चारों को अपराध घटित करने से रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही में अभिरक्षा में लिया।

    ये है चारों बदमाश

    इसके बाद चारों के नाम पते पुछने पर उन्होंने अपना 19 वर्षीय युवराज पुत्र नरेंद्र भालना निवासी आशोक नगर, 21 वर्षीय विशाल पुत्र श्याम यादव निवासी दिनदयालपुरम कालोनी छिंदवाड़ा, 22 वर्षीय अनंत पुत्र कृष्णकांत सोहानी निवासी विद्या नगर लालचौकी खंडवा व भरत पुत्र हीरा बेड़वाल निवासी चिड़िया मैदान खंडवा बताया।फरियादी आरक्षक के अनुसार मेरे साथ झूमाझटकी कर मारपीट एवं वर्दी फाड़ने वालों के नाम युवराज व विशाल यादव है। आर. शिवकांत को बीच-बचाव से रोकने वालों के नाम अनत व भरत है।

    चारों को गिरफ्तार किया

    आरक्षक के साथ मारपीट व वर्दी फाड़ने वाले चारों आरोपितों को मौके से हिरासत में लिया गया।चारों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।-अभिनव बारंगे, सीएसपी, खंडवा

