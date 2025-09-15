'तुम ठुल्ले रोकने वाले कौन' चार युवकों ने आरक्षक को मारे थप्पड़, वर्दी भी फाड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। गश्त के दौरान आरक्षक को बाइक सवार चार लोगों को रोक पूछताछ करना मंहगा पड़ गया। शराब के नशे में धुत चार लोगों ने आरक्षक से गाली-गलौज शुरू कर दी। आरक्षक की वर्दी फाड़ दी और उसे थप्पड़ भी मारे। ड्यूटी कर रहे आरक्षक ने तत्काल सूचना वायरलेस पर दी। इसके बाद बल पहुंचा और बदमाशों को हिरासत में लिया। आरक्षक की शिकायत पर चारों के खिलाफ मोघट थाने में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

घटना रविवार रात करीब तीन बजे की है। आरक्षक राजेश पंवार के अनुसार रात्रि गश्‍त में अधिकारी उनि. रजनी रावत चिता, आरक्षक शिवकांत के साथ रात्रि में थाना क्षेत्र में गस्त में रवाना किया गया था। आर. शिवकांत के साथ निजी बाइक से रात्रि में गस्त एवं भ्रमण डियूटी करते हुए बड़गांव भीला रोड पर पहुंचा।रात करीब तीन बजे सामने से दो बाइक पर चार लड़के प्रत्येक पर दो-दो लड़के बेठे हुए आते दिखाई दिए।

नाम-पता पूछा तो रोकने से किया इंकार आरक्षक के अनुसार हम दोनों ने उक्त दोनों बाइकों को रोककर इतनी देर रात में घुमने का कारण पूछा। इस पर चारों ने नाम-पता बताने से इंकार कर दिया।ये चारों शराब के नशे में होकर इनके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। चारों हम दोनों को गालियां देकर कहा कि तुम ठुल्ले कौन होते हो हमें चेक करने वाले। हमने चारों को अपना परिचय दिया और अपनी ड्यूटी का हवाला देकर पूछताछ एवं चैकिंग कराने का कहा, तो चारों हमसे झूमाझटकी करने लगे।फिर आरक्षक शिवकांत ने वायरलेस सेट से उनि. रजनी पटेल गस्त अधिकारी को सूचना दी। एक की वर्दी फाड़ी, दूसरे आरक्षक से भी की झूमाझटकी इतने में दो लड़को ने मेरी बांह की कालर पकड़ ली और झूमाझटकी कर मेरी वर्दी फाड़ दी, मुझे दोनों ने थप्पड़ मारे। आरक्षक शिवकांत बिच बचाव के लिए आया तो अन्य दो लड़के उसके साथ भी झुमाझटकी करने लगे।इस प्रकार चारों ने हम दोनों आरक्षकों को गस्त डियूटी के दौरान शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाकर, गाली-गलौज, मारपीट व वर्दी फाड़ी।