खंडवा में महिला ने दोस्ती कर प्रोपर्टी ब्रोकर को लगाया 20 लाख का चूना, कई धाराओं में दर्ज किया केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। मुंबई की एक महिला ने खंडवा के प्रोपर्टी ब्रोकर से इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती की। इसके बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस में उसके रुपये लगवाना शुरु कर दिए। टुकड़ों-टुकड़ों में प्रोपर्टी ब्रोकर ने ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस की और एक वेबसाइट पर करीब 20 लाख रुपये लगा दिए। साइट पर उसके 20 लाख रुपये से बढ़कर 50 लाख के करीब नजर आने लगे।

धोखाधड़ी के बाद थाने पहुंचा युवक जब प्रोपर्टी ब्रोकर ने साइट पर नजर आने वाले अपने 50 लाख रुपये निकालने चाहे तो वह साइट से ब्लॉक हो गया। कुछ समय भटकने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि महिला ने उसके साथ ऑनलाइन 20 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है तो वह थाने पहुंचा। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित महिला अनु पाठक निवासी मुंबई महाराष्ट्र व अन्य खाताधारक के खिलाफ धारा 319(2), 318(4) बीएनएस व 66(D) आइटी एक्‍ट का अपराध दर्ज किया है।