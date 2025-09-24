मेरी खबरें
    खंडवा में महिला ने दोस्ती कर प्रोपर्टी ब्रोकर को लगाया 20 लाख का चूना, कई धाराओं में दर्ज किया केस

    MP News: मुंबई की एक महिला ने खंडवा के प्रोपर्टी ब्रोकर से इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती की। इसके बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस में उसके रुपये लगवाना शुरु कर दिए। टुकड़ों-टुकड़ों में प्रोपर्टी ब्रोकर ने ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस की और एक वेबसाइट पर करीब 20 लाख रुपये लगा दिए।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 09:56:27 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 09:56:27 PM (IST)
    खंडवा में महिला ने दोस्ती कर प्रोपर्टी ब्रोकर को लगाया 20 लाख का चूना, कई धाराओं में दर्ज किया केस
    खंडवा में महिला ने दोस्ती कर प्रोपर्टी ब्रोकर को लगाया 20 लाख का चूना

    HighLights

    1. ऑनलाइन ट्रेडिंग में रुपये लगवाकर की 20 लाख की धोखाधड़ी
    2. खंडवा में नहीं रुक रही साइबर ठगी की घटना
    3. टुकड़ों में रुपये लगाता रहा ब्रोकर फिर साइट से ब्लॉक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। मुंबई की एक महिला ने खंडवा के प्रोपर्टी ब्रोकर से इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती की। इसके बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस में उसके रुपये लगवाना शुरु कर दिए। टुकड़ों-टुकड़ों में प्रोपर्टी ब्रोकर ने ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस की और एक वेबसाइट पर करीब 20 लाख रुपये लगा दिए। साइट पर उसके 20 लाख रुपये से बढ़कर 50 लाख के करीब नजर आने लगे।

    धोखाधड़ी के बाद थाने पहुंचा युवक

    जब प्रोपर्टी ब्रोकर ने साइट पर नजर आने वाले अपने 50 लाख रुपये निकालने चाहे तो वह साइट से ब्लॉक हो गया। कुछ समय भटकने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि महिला ने उसके साथ ऑनलाइन 20 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है तो वह थाने पहुंचा। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित महिला अनु पाठक निवासी मुंबई महाराष्ट्र व अन्य खाताधारक के खिलाफ धारा 319(2), 318(4) बीएनएस व 66(D) आइटी एक्‍ट का अपराध दर्ज किया है।

    पुलिस के अनुसार खंडवा के एक प्रोपर्टी ब्रोकर की फरवरी माह में मुंबई की महिला अनु पाठक से इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती हुई थी। महिला ने प्रोपर्टी ब्रोकर को बातों में उलझा कर अपने आप को फिनाल्टो ट्रेडिंग ऑनलाइन सर्विस में ट्रेडिंग मार्केटिंग के नाम से काम करना बताया।

    इसके बाद विश्‍वास में लेकर फरियादी के साथ 20 लाख 19 हजार 378 रुपये की धोखाधड़ी की। उल्लेखनीय है कि जिले में आए दिन साइबर ठगी की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए, लेकिन इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है।

