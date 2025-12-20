मेरी खबरें
    'मैं किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं', वीडियो वायरल कर चलती ट्रेन से कूदा युवक, मौत

    Khandwa News: मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का हृदयविदारक मामला सामने आया है। युवक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो जार ...और पढ़ें

    By Ashwin RathoreEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 05:32:32 PM (IST)Updated Date: Sat, 20 Dec 2025 05:32:32 PM (IST)
    1. नासिक से खंडवा आ रहा था युवक
    2. वीडियो देखते ही घरवालों ने तलाश शुरू की
    3. स्वजन ने की निष्पक्ष जांच की मांग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। जिले में एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का हृदयविदारक मामला सामने आया है। युवक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो जारी कर अपनी मानसिक परेशानी जाहिर की और उसके बाद चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

    जानकारी के अनुसार मृतक युवक इरफान खत्री पुत्र मोहम्मद अली नागपुर में रहकर जलेबी की दुकान पर काम करता था। शुक्रवार को वह नागपुर से खंडवा आने के लिए रवाना हुआ था। बताया जा रहा है कि इटारसी के बाद परिजनों से उसका संपर्क टूट गया था। इसी दौरान इंटरनेट मीडिया पर उसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें युवक ट्रेन में बैठा नजर आ रहा है।


    वीडियो में इरफान ने कहा कि वह नागपुर से इटारसी होते हुए खंडवा जा रहा है और वह बहुत परेशान हो चुका है। उसने यह भी कहा कि वह किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है।

    वीडियो जारी करने के कुछ समय बाद ही युवक ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी।

    घटना शहर के खानशाहवाली क्षेत्र के पास की बताई जा रही है। मृतक के स्वजन अब्दुल हामिद खत्री ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया और युवक की तलाश शुरू की गई। शनिवार को मोघट थाना पुलिस से सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव मिला है। अस्पताल पहुंचने पर शव की पहचान इरफान खत्री के रूप में हुई।

    सच्चाई सामने लाई जाए

    परिजनों ने पुलिस-प्रशासन से मांग की है कि युवक की आत्महत्या के पीछे के कारणों की निष्पक्ष जांच की जाए और सच्चाई सामने लाई जाए। इधर, मोघट थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले को जांच में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। आत्महत्या के कारणों का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।

