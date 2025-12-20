'मैं किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं', वीडियो वायरल कर चलती ट्रेन से कूदा युवक, मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। जिले में एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का हृदयविदारक मामला सामने आया है। युवक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो जारी कर अपनी मानसिक परेशानी जाहिर की और उसके बाद चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

जानकारी के अनुसार मृतक युवक इरफान खत्री पुत्र मोहम्मद अली नागपुर में रहकर जलेबी की दुकान पर काम करता था। शुक्रवार को वह नागपुर से खंडवा आने के लिए रवाना हुआ था। बताया जा रहा है कि इटारसी के बाद परिजनों से उसका संपर्क टूट गया था। इसी दौरान इंटरनेट मीडिया पर उसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें युवक ट्रेन में बैठा नजर आ रहा है।

वीडियो में इरफान ने कहा कि वह नागपुर से इटारसी होते हुए खंडवा जा रहा है और वह बहुत परेशान हो चुका है। उसने यह भी कहा कि वह किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। वीडियो जारी करने के कुछ समय बाद ही युवक ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। घटना शहर के खानशाहवाली क्षेत्र के पास की बताई जा रही है। मृतक के स्वजन अब्दुल हामिद खत्री ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया और युवक की तलाश शुरू की गई। शनिवार को मोघट थाना पुलिस से सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव मिला है। अस्पताल पहुंचने पर शव की पहचान इरफान खत्री के रूप में हुई।