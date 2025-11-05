बांटने की जगह कचरे में फेंक दिए 223 आधार कार्ड, डाक विभाग की लापरवाही से मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। हर सरकारी कार्य में महत्वपूर्ण दस्तावेज व्यक्ति की पहचान आधार कार्ड शहर के डाबरिया रोड पर मिले। यहां सैकड़ों आधार कार्ड ऐसे फेंके मिले, जैसे इनका कोई मोल नहीं हो। एक साथ इतनी सारी संख्या में आधार कार्ड मिलना किसी धोखाधड़ी बताया जा रहा है। हालांकि मामले में पोस्ट आफिस के कर्मचारी की लापरवाही सामने आ रही है।

223 आधार कार्ड जब्त डाबरिया रोड पर ढाबे के पास सैकड़ों आधार कार्ड संजय नगर, राजेंद्र नगर क्षेत्र के रहवासियों के मिले हैं। जिसके बाद एसडीएम वीरेंद्र कटारे की सूचना दी गई। एसडीएम ने मामले की गंभीरता देख डाबरिया पटवारी को तत्काल मौके पर भेज कर पंचनामा बना कर 223 आधार कार्ड जब्त किए। फिलहाल जब्त आधार कार्ड तहसीलदार साहब के पास जांच हेतु पहुंच चुके हैं। मामले में लोगों का कहना है कि संदिग्ध अवस्था में पड़े मिले आधार कार्ड की जानकारी के लिए जब पोस्ट मास्टर रूप कुमार खांडवे सहित अन्य कर्मचारियों से जानना चाहा।