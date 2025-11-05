मेरी खबरें
    बांटने की जगह कचरे में फेंक दिए 223 आधार कार्ड, डाक विभाग की लापरवाही से मचा हड़कंप

    MP News: मध्य प्रदेश के खरगोन में डाक विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सड़क पर सैकड़ों आधार कार्ड ऐसे फेंके मिले, जैसे इनका कोई मोल नहीं हो। एसडीएम ने मामले की गंभीरता देख डाबरिया पटवारी को तत्काल मौके पर भेज कर पंचनामा बना कर 223 आधार कार्ड जब्त किए।

    By vishal anand chhatiye
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 10:07:57 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 10:07:57 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। हर सरकारी कार्य में महत्वपूर्ण दस्तावेज व्यक्ति की पहचान आधार कार्ड शहर के डाबरिया रोड पर मिले। यहां सैकड़ों आधार कार्ड ऐसे फेंके मिले, जैसे इनका कोई मोल नहीं हो। एक साथ इतनी सारी संख्या में आधार कार्ड मिलना किसी धोखाधड़ी बताया जा रहा है। हालांकि मामले में पोस्ट आफिस के कर्मचारी की लापरवाही सामने आ रही है।

    223 आधार कार्ड जब्त

    डाबरिया रोड पर ढाबे के पास सैकड़ों आधार कार्ड संजय नगर, राजेंद्र नगर क्षेत्र के रहवासियों के मिले हैं। जिसके बाद एसडीएम वीरेंद्र कटारे की सूचना दी गई। एसडीएम ने मामले की गंभीरता देख डाबरिया पटवारी को तत्काल मौके पर भेज कर पंचनामा बना कर 223 आधार कार्ड जब्त किए। फिलहाल जब्त आधार कार्ड तहसीलदार साहब के पास जांच हेतु पहुंच चुके हैं। मामले में लोगों का कहना है कि संदिग्ध अवस्था में पड़े मिले आधार कार्ड की जानकारी के लिए जब पोस्ट मास्टर रूप कुमार खांडवे सहित अन्य कर्मचारियों से जानना चाहा।


    इस पर पोस्ट मास्टर ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि क्या होता है। इससे छोटी बात है। यह तो ऑनलाइन भी निकल जाते हैं। छोड़ो यार आप तो क्या है। मतलब पोस्ट मास्टर के लिए किसी के निजी और संवेदनशील दस्तावेजों की कोई कीमत नहीं है और वह भी तब जब के उनकी सुरक्षा और वितरण की जिम्मेदारी उनके अपने विभाग की हो। मामले में एडीएम रेखा राठौर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

