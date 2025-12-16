MP के जाम गेट पर बंदर को बिस्किट खिला रहा युवक 500 फीट गहरी खाई में गिरा, मौत

नईदुनिया न्यूज, मंडलेश्वर। महू–इंदौर मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जाम गेट पर मंगलवार को सुबह 7 बजे एक हृदयविदारक हादसा हो गया। यहां पैर फिसलने से एक युवक लगभग 500 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।बचाने गया दोस्त घायल है।

मृत युवक की पहचान सुजल मढेसिंह कन्नौज (उम्र 25 वर्ष) निवासी कुक्षी के रूप में हुई है। वह वर्तमान में इंदौर में रहकर एमटेक प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। जानकारी के अनुसार सुजल अपने दोस्त विजय मुजाल्दा,मंशाराम सोलंकी और लोकेश के साथ थार कार से सुबह जाम गेट घूमने पहुंचा था। वहां पहुंचने के बाद चारों युवक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे।

इसी दौरान जाम गेट पर मौजूद बंदरों को देखकर सुजल खाई के ऊपर खड़े होकर उन्हें बिस्किट व चना खिला रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह असंतुलित होकर गहरी खाई में जा गिरा। युवक के गिरते ही वहां अफरा-तफरी मच गई और उसके साथ मौजूद दोस्तों सहित अन्य पर्यटकों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तत्काल मंडलेश्वर पुलिस थाने को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की तीन सदस्यीय टीम जिसमें संजय यादव,जनक मंडलोई, अनिल कुशवाह व जीतू पटेल बागदरा लगभग साढ़े सात बजे मौके के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने स्थानीय युवकों की मदद से खाई में उतरकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। जब टीम नीचे पहुंची तो सुजल के शरीर में कुछ हलचल नजर आई, जिससे उम्मीद जगी और तत्काल उसे कंबल में रख सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया गया।