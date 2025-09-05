मेरी खबरें
    MP में दुष्कर्म के बाद नाबालिग की तबीयत बिगड़ी और हुई मौत, किशोर सहित तीन गिरफ्तार

    दुष्कर्म के बाद 13 वर्षीय नाबालिग की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मंगलवार रात परिजन उसे लेकर भगवानपुरा अस्पताल पहुंचे थे। इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता के शरीर में खून की कमी हो गई थी।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 12:23:24 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 12:23:24 AM (IST)
    HighLights

    1. आरोपी को सुधारगृह भेजा गया।
    2. अन्य दो आरोपी को जेल भेजा गया।
    3. खून की कमी से मौत होना सामने आया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। दुष्कर्म के बाद 13 वर्षीय नाबालिग की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मंगलवार रात परिजन उसे लेकर भगवानपुरा अस्पताल पहुंचे थे। इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता के शरीर में खून की कमी हो गई थी। पुलिस ने 15 वर्षीय किशोर सहित तीन के खिलाफ‍ केस किया है। किशोर को बाल सुधार ग्रह भेजा गया है, जबकि शेष दो आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।

    जैसे-तैसे घर पहुंची पीड़िता

    इनके नाम अजय और मुकेश बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि 30 अगस्त को दोपहर में वह सहेली के साथ खेत पर काम करने गई थी। यहां तीन लोग आए और जबरन बाइक पर बैठाकर जंगल में ले गए। यहां किशोर ने दुष्कर्म किया। जैसे-तैसे घर पहुंची और परिजन को जानकारी दी।

    परिजन ने की निष्पक्ष जांच की मांग

    स्वजन का आरोप है कि दुष्कर्म के कारण पीड़िता की तबीयत बिगड़ी है और मौत हुई। निष्पक्ष जांच होना चाहिए। उधर, शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि पीड़िता में खून की कमी थी। अब जांच चल रही है कि पीड़िता के शरीर में खून की कमी थी या दुष्कर्म के बाद रक्तस्राव के कारण कमी हुई है।

    बालिका को गंभीर अवस्था में लाया गया था। पीएम रिपोर्ट में बालिका को खून की कमी सामने आ रही है। उसने एक-दो दिन भोजन नहीं किया था। बिसरा जांच के लिए भेजा गया। - डॉ. सुनील वर्मा, बीएमओ, भगवानपुरा

    दो आरोपितों को जेल भेजा गया है, जबकि किशोर को खंडवा सुधारगृह भेजा है। मामले की जांच की जा रही है। - राकेश आर्य, एसडीओपी भीकनगांव

