MP में दुष्कर्म के बाद नाबालिग की तबीयत बिगड़ी और हुई मौत, किशोर सहित तीन गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। दुष्कर्म के बाद 13 वर्षीय नाबालिग की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मंगलवार रात परिजन उसे लेकर भगवानपुरा अस्पताल पहुंचे थे। इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता के शरीर में खून की कमी हो गई थी। पुलिस ने 15 वर्षीय किशोर सहित तीन के खिलाफ‍ केस किया है। किशोर को बाल सुधार ग्रह भेजा गया है, जबकि शेष दो आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।

जैसे-तैसे घर पहुंची पीड़िता इनके नाम अजय और मुकेश बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि 30 अगस्त को दोपहर में वह सहेली के साथ खेत पर काम करने गई थी। यहां तीन लोग आए और जबरन बाइक पर बैठाकर जंगल में ले गए। यहां किशोर ने दुष्कर्म किया। जैसे-तैसे घर पहुंची और परिजन को जानकारी दी।