खरगोन में इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे की मौत, परिजनों का निजी क्लीनिक पर हंगामा, पुलिस की जांच शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। शहर के सनावद रोड स्थित निजी क्लीनिक के डॉक्टर के इंजेक्शन के बाद बच्चे की मौत हो गई। स्वजन ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत की है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को जैतापुर के थाना प्रभारी सुदर्शन कलोसिया ने बताया कि बड़वानी जिले के कालू पंचोली ने शिकायत की है। इसमें बताया साढ़े चार साल के बच्चे की तबीयत बिगड़ गई।

यहां डॉक्टर राजेश सयदे के क्लीनक पर लाए। यहां उन्होंने इंजेक्शन व दवाईयां लिखा। उन्होंने कहा कि प्रथम लैब पर इंजेक्शन लगवा लो। हमने लैब में इंजेक्शन लगवाया तो उसे खुजली होने लगी। इसके बाद उसका शरीर ठंडा हो गया। मुंह से झाग आने लगा। हमने डॉ राजेश सयदे को बताया तो उन्होंने निजी अस्पताल में भर्ती करने को पहुंचाया।