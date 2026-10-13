महेश्वर में देवी अहिल्या बाई के किले की दीवार में दरारें, ऐतिहासिक धरोहर के अस्तित्व पर गहराया संकट

नईदुनिया न्यूज, महेश्वर (खरगोन) : लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की ऐतिहासिक नगरी की पहचान माने जाने वाले किले की प्राचीन दीवारों में जगह-जगह दरारें दिखाई दे रही हैं। दीवारों की स्थिति को लेकर समाजसेवी व एडवोकेट जितेंद्र नेगी ने चिंता जताते हुए इनके संरक्षण और मरम्मत की मांग उठाई है।

उन्होंने महेश्वर संरक्षण संवर्धन-दर्शन पर्यटन संस्थान के माध्यम से कलेक्टर और खासगी चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष व प्रबंधक को पत्र सौंपा। मामले में एसडीएम पूर्वा मंडलोई ने निरीक्षण कराने की बात कही है, वहीं खासगी ट्रस्ट अध्यक्ष यशवंतराव होलकर ने किले की दीवारों की मरम्मत को योजना का हिस्सा बताया है।