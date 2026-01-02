नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। बड़वाह के एक्वाडक्ट पुल के निकट पिछले दिनों 140 से अधिक तोतों की रहस्यमयी मौत के मामले में अब प्रशासनिक कसावट तेज हो गई है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मृत तोतों का विसरा जांच के लिए भोपाल और जबलपुर स्थित प्रयोगशालाओं में भेजा है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके। वहीं घटना के बाद वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है।

एक्वाडक्ट पुल की रेलिंग पर पक्षियों के लिए भोजन डालने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वन विभाग का मानना है कि दूषित खाद्य पदार्थ तोतों की मौत का कारण हो सकता है।इसकी निगरानी के लिए वन विभाग ने पांच सदस्यीय एक विशेष टीम गठित की है।

यह टीम प्रतिदिन निर्धारित समय पर पुल का भ्रमण करेगी और लोगों को रेलिंग पर पका हुआ भोजन या अन्न डालने से रोकेगी। शुक्रवार की सुबह वन विभाग की टीम ने पुल का निरीक्षण किया। राहत की बात यह रही कि टीम को आज तोतों का कोई नया शव नहीं मिला। निरीक्षण के दौरान डिप्टी रेंजर एचएस सिसौदिया ने सुबह सैर पर निकले लोगों और पक्षी प्रेमियों को समझाइश दी।उन्होंने कहा, "यहाँ लगातार तोतों के शव मिल रहे हैं, जिससे पक्षियों के विषाक्त भोजन खाने का अंदेशा है। ऐसे में एहतियातन अगले कुछ दिनों तक पक्षियों को किसी भी तरह का खाद्यान्न न डालें। यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो वन विभाग कार्यवाही करेगा।"