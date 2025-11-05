खरगोन जिले के ठिबगांव बुजुर्ग गांव में जमीन को लेकर रिश्तेदारों के बीच खूनी संघर्ष, चार लोग घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। खरगोन जिले के ठिबगांव बुजुर्ग में चल रहा जमीन विवाद बुधवार को खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। यहाँ खेत मे काम कर रहे परिवार पर रिश्तेदारों ने ही हमला कर दिया। मारपीट में एक ही परिवार के चार लोग जख्मी हुए है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खेत मे भगदड़ नजर आ रही है। घायल दर्द से कराह रहे हैं।

जिला अस्पताल में उपचाररत सिमा बावने पति मूकेश, निहा पति कमलेश, मुकेश पिता गबरु, योगेश पिता मुकेश ठिबगांव बुजुर्ग ने बताया उनका भतीजों से जमीन विवाद चल रहा है। बुधवार भतीजे सुबह करीब 10 बजे खेत में आए। उनके हाथ में लट्ठ, और चाकू थे। उन्होंने खेत पर कब्जा करने की नीयत से हमला कर दिया। घायलों ने आरोप लगाया कि जान से मारने की नियत से ट्रेक्टर चढ़ाकर कुचल भी दिया। चिकित्सक के मुताबिक घायलों को गंभीर चोंटे आई है, उपचार किया जा रहा है।