मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    खरगोन जिले के ठिबगांव बुजुर्ग गांव में जमीन को लेकर रिश्तेदारों के बीच खूनी संघर्ष, चार लोग घायल

    मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ठिबगांव बुजुर्ग में जमी को लेकर विवाद में चार लोग घायल हो गए। घायलों ने हमला करने वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। चाकू और लट्ठ से हमला किया गया। खेत पर कब्जा करने की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया गया।

    By vishal anand chhatiye
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 02:31:08 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 02:33:46 PM (IST)
    खरगोन जिले के ठिबगांव बुजुर्ग गांव में जमीन को लेकर रिश्तेदारों के बीच खूनी संघर्ष, चार लोग घायल
    हमले में घायल लोगों को खेत से उठाकर अस्पताल भेजा गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। खरगोन जिले के ठिबगांव बुजुर्ग में चल रहा जमीन विवाद बुधवार को खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। यहाँ खेत मे काम कर रहे परिवार पर रिश्तेदारों ने ही हमला कर दिया। मारपीट में एक ही परिवार के चार लोग जख्मी हुए है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खेत मे भगदड़ नजर आ रही है। घायल दर्द से कराह रहे हैं।

    जिला अस्पताल में उपचाररत सिमा बावने पति मूकेश, निहा पति कमलेश, मुकेश पिता गबरु, योगेश पिता मुकेश ठिबगांव बुजुर्ग ने बताया उनका भतीजों से जमीन विवाद चल रहा है। बुधवार भतीजे सुबह करीब 10 बजे खेत में आए। उनके हाथ में लट्ठ, और चाकू थे। उन्होंने खेत पर कब्जा करने की नीयत से हमला कर दिया। घायलों ने आरोप लगाया कि जान से मारने की नियत से ट्रेक्टर चढ़ाकर कुचल भी दिया। चिकित्सक के मुताबिक घायलों को गंभीर चोंटे आई है, उपचार किया जा रहा है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.