खरगोन। शहर के सनावद रोड स्थित राजेश सयदे के इंजेक्शन से चार वर्षीय दियान पुत्र कालू पंचोले की मौत हो गई थी। मामले में दो दिन बाद शनिवार को स्वजनों ने क्लीनिक व मेडिकल दुकान पर तोड़फोड़ कर दी। साथ ही इंजेक्शन लिखने वाले डाॅक्टर व लगाने वाले संदीप गुप्ता को ढूंढने को सामने लाने की मांग और गिरफ्तारी पर अड़ गए। इसके बाद गुस्साए स्वजनों ने नारेबाजी करते हुए खरगोन-सनावद मार्ग पर रास्ताजाम कर दिया।

इससे दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पहले एसडीओपी रोहित लखारे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे फिर एसडीएम वीरेंद्र कटारे पहुंचे। उन्होंने स्वजनों को पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर रास्ता खुलवाने को कहा, लेकिन गुस्साएं स्वजन नहीं माने।

उन्होंने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। रास्ताजाम के दौरान बालक दियान के पिता कालू पंचोले ने बताया कि दो दिन पहले मैं बच्चे को राजेश सयदे के क्लिनिक पर लेकर आया था, जहां सयदे ने उसे निमोनिया बतया और बच्चे को बुखार था। डाॅक्टर ने हमें संदीप गुप्ता के यहां इंजेक्शन लगवाने भेजा, जहां उन्होंने बच्चे को भाप दी और बाहर चले गए। इसके बाद अंदर आने पर बच्चे को इंजेक्शन लगाया। इससे बच्चे के मुंह से फेस आने लगा और शरीर पर खुजली होने लगी। कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई। शनिवार को जब बची हुई दवा लेकर हम मेडिकल पर पहुंचे तो मेडिकल संचालक ने बताया कि आप की सभी दवा वैसी के वैसी है तो आप के बच्चे को कौन सा इंजेक्‍शन लगाया था।