    खरगोन में डॉक्‍टर के गलत इंजेक्‍शन से 4 साल के बच्‍चे की मौत के बाद परिजनों ने क्लीनिक पर तोड़फोड़ की, रास्ताजाम किया

    इंजेक्शन लिखने वाले डाॅक्टर व लगाने वाले संदीप गुप्ता को ढूंढने को सामने लाने की मांग और गिरफ्तारी पर अड़ गए। इसके बाद गुस्साए स्वजनों ने नारेबाजी करते हुए खरगोन-सनावद मार्ग पर रास्ताजाम कर दिया।जिससे दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई।घटना की सूचना मिलते ही पहले एसडीओपी रोहित लखारे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे फिर एसडीएम वीरेंद्र कटारे पहुंचे।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 10:33:54 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 10:45:25 PM (IST)
    खरगोन में डॉक्‍टर के गलत इंजेक्‍शन से 4 साल के बच्‍चे की मौत के बाद परिजनों ने क्लीनिक पर तोड़फोड़ की, रास्ताजाम किया
    नाराज परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन।

    HighLights

    1. डाॅक्टर ने संदीप गुप्ता के यहां इंजेक्शन लगवाने भेजा।
    2. जहां उन्होंने बच्चे को भाप दी और बाहर चले गए थे।
    3. इसके बाद अंदर आने पर बच्चे को इंजेक्शन लगाया।

    खरगोन। शहर के सनावद रोड स्थित राजेश सयदे के इंजेक्शन से चार वर्षीय दियान पुत्र कालू पंचोले की मौत हो गई थी। मामले में दो दिन बाद शनिवार को स्वजनों ने क्लीनिक व मेडिकल दुकान पर तोड़फोड़ कर दी। साथ ही इंजेक्शन लिखने वाले डाॅक्टर व लगाने वाले संदीप गुप्ता को ढूंढने को सामने लाने की मांग और गिरफ्तारी पर अड़ गए। इसके बाद गुस्साए स्वजनों ने नारेबाजी करते हुए खरगोन-सनावद मार्ग पर रास्ताजाम कर दिया।

    इससे दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पहले एसडीओपी रोहित लखारे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे फिर एसडीएम वीरेंद्र कटारे पहुंचे। उन्होंने स्वजनों को पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर रास्ता खुलवाने को कहा, लेकिन गुस्साएं स्वजन नहीं माने।


    naidunia_image

    उन्होंने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। रास्ताजाम के दौरान बालक दियान के पिता कालू पंचोले ने बताया कि दो दिन पहले मैं बच्चे को राजेश सयदे के क्लिनिक पर लेकर आया था, जहां सयदे ने उसे निमोनिया बतया और बच्चे को बुखार था। डाॅक्टर ने हमें संदीप गुप्ता के यहां इंजेक्शन लगवाने भेजा, जहां उन्होंने बच्चे को भाप दी और बाहर चले गए। इसके बाद अंदर आने पर बच्चे को इंजेक्शन लगाया।

    naidunia_image

    इससे बच्चे के मुंह से फेस आने लगा और शरीर पर खुजली होने लगी। कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई। शनिवार को जब बची हुई दवा लेकर हम मेडिकल पर पहुंचे तो मेडिकल संचालक ने बताया कि आप की सभी दवा वैसी के वैसी है तो आप के बच्चे को कौन सा इंजेक्‍शन लगाया था।

    naidunia_image

    इसलिए हमारी मांग है कि पुलिस राजेश सयदे और संदीप गुप्ता पर कड़ी कार्रवाई करें। मामले में मेडिकल संचालक गिरिराज महाजन का कहना है कि उस दिन दवा का बिल लेना भूल गए थे। मैंने आज दवा का बिल दिया। इसी बीच दो तीन लोगों ने तोड़फोड़ कर दी है। रात 9 बजे तक भी रास्ताजाम जारी रहा।

