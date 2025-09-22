खंडवा जिले में बदमाशों ने पति के सामने चाकू मारकर ले ली पत्नी की जान, मंगलसूत्र लूट ले गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। खंडवा जिले के ग्राम डिगरिस से बाइक पर खंडवा शहर आ रहे दंपती के साथ रविवार रात हुई चाकू बाजी की घटना में महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं महिला के पति को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला लूटपाट का बताया जा रहा है। इस घटना से पटेल कुनबी समाज में आक्रोश है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रात भर से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है।
रविवार रात करीब 11.30 बजे दंपती के साथ बदमाशों ने मारपीट कर लूट की वारदात की। ग्राम डिगरीस निवासी महेंद्र पटेल अपनी पत्नी सविता पटेल के साथ खंडवा उपचार के लिए आ रहे थे। महेंद्र पटेल को रात में पेट में तेज दर्द हुआ था। उन्होंने अपने साढू चंद्रहास लाडे को रात 11:25 बजे फोन कर खंडवा आने की बात कही थी। इसके बाद दंपती बाइक से निकले।
गांव से बाहर निकलते ही रास्ते में बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने सविता पर चाकू से हमला कर उसके गले से मंगलसूत्र निकाल खींच लिया। उसके पति से भी मारपीट की गई। गंभीर रूप से घायल महेंद्र ने रात में ही साढू चंद्रहास को फोन कर घटना की जानकारी दी।
ग्राम डिगरिस में महेंद्र किराना दुकान चलातें हैं, जिसमें उनकी पत्नी भी हाथ बटाती थी। प्राथमिक विवेचना में मामला व्यवसायिक रंजिश का लग रहा है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने कहा कि घटना की जांच चल रही है। अज्ञात के खिलाफ पदम नगर थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। बदमाशों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।