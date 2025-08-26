खरगोन में नवविवाहिता के साथ पति ने की हैवानियत, चाकू को गर्म कर शरीर में जगह-जगह दागा

खरगोन ब्यूरो। शहर नवविवाहिता को उसके पति ने गर्म चाकू से दागा और मारपीट की। अवकच्छ की नवविवाहिता खुशबू का आरोप है कि शादी के बाद से वह नापसंद होने और दहेज की मांग को लेकर दिलीप मारपीट करता था।
महिला की शादी 2 फरवरी 2025 में बड़वानी जिले के अंजड निवासी दिलीप नाम के युवक से हुई थी। परिजनों को घटना की सूचना मिलने के बाद खरगोन के मेनगांव थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने नवविवाहिता को जिला अस्पताल में भर्ती किया है।
जैतापुर थाने की महिला एएसआई ने बयान पीड़िता के बयान लिए है। भाई ने बताया कि रविवार की घटना है। अंजड पहुंचकर अपनी बहन को मायके लेकर आया हूं।