खरगोन में छात्रों ने खेल महोत्सव के दौरान मिले विजेता प्रमाण पत्र फाड़े, खिलाडि़यों ने लगाए आरोप

खरगोन। शहर के स्टेडियम मैदान पर गुरुवार को सांसद खेल महोत्सव के समापन के दौरान जिले के खिलाड़ियों ने अपने प्रमाण पत्र फाड़कर मैडल मैदान पर फेंककर आक्रोश जताया। खिलाड़ियों ने राज्य सभा सांसद सुमेरसिंह सोलंकी का घेराव कर पुरस्कार राशि की मांग कर विरोध जताया।

सांसद ने खिलाड़ियों को समझाते हुए अपने वाहन में बैठकर निकल गए। खिलाड़ियों का कहना था कि बड़वानी जिले में सांसद खेल महोत्सव में प्रथम , द्विवतीय एव तृतीय पुस्कार के रूप में नगद राशि दी गई। जबकि यहां पर राशि नही दी गई उनका आरोप है कि खेल के दौरान छात्रों की खाने पीने की व्यवस्था भी नही की गई।