मनमाड़-इंदौर रेल मार्ग को लेकर पटरी पर सपने : पांच हजार करोड़ की लागत से 72.66 किमी रेलखंड का टेंडर जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन : मालवा-निमाड़ को महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से सीधे जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित मनमाड़-इंदौर नई ब्रॉडगेज रेल परियोजना के निर्माण की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। मध्य रेलवे के निर्माण संगठन द्वारा परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्से के लिए लगभग 4930.91 करोड़ की लागत का ईपीसी ई-टेंडर जारी किया गया है। टेंडर के तहत डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) से ग्यासपुरखेड़ी तक 72.66 किलोमीटर लंबे रेलखंड का निर्माण किया जाएगा।

निर्माण कार्य को चार वर्ष में पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है अनुबंध आवंटित होने के बाद इस पूरे निर्माण कार्य को चार वर्ष में पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस मार्ग पर 25 बड़े पुल, सात स्टेशन व चार आरओबी (रोड ओवर ब्रिज) व सुरंगों का निर्माण प्रस्तावित है। प्रक्रिया आगे बढ़ने से मुख्य रूप से निमाड़ क्षेत्र में रेलमार्ग के सपने पटरी पर आए हैं।