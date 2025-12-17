प्रशासनिक लापरवाही की हद... वार्ड 7 का सदस्य मरा, अधिकारियों ने वार्ड 9 में करा दिया चुनाव, जुलूस भी निकला

नईदुनिया प्रतिनिधि महेश्वर (खरगोन)। जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले बबलई में वार्ड सात के जनपद सदस्य की मृत्यु के बाद चुनाव होना था, लेकिन अधिकारियों ने वार्ड नौ में चुनाव करा दिया। बकायदा जीत का जुलूस भी निकाला। यह गंभीर गलती सामने आई तो प्रभारी खंड अधिकारी व बाबू को निलंबित कर दिया गया है।

समय सारिणी अनुसार अधिसूचना का प्रकाशन मामले में रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) एवं तहसीलदार महेश्वर ने सफाई दी है कि अजय वर्मा सहायक ग्रेड- 3 (शाखा प्रभारी पंचायत निर्वाचन) जनपद पंचायत महेश्वर द्वारा जनपद पंचायत वार्ड नौ में चुनाव कराने की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय कलेक्ट्रेट खरगोन को भेजी थी। जानकारी के आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की समय सारिणी अनुसार अधिसूचना का प्रकाशन किया गया।