कुत्ता गुम होने पर रिजर्व इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को बेल्ट-चप्पल से पीटा, MP के खरगोन की घटना

नईदुनिया, खरगोन। जिले में आवारा श्वान का आतंक पहले से ही एक मुद्दा बना हुआ है। वहीं पालतू श्वानों के गुम होने पर एक नाराज रिजर्व इंस्पेक्टर (आरआई) ने कांस्टेबल की पिटाई कर दी। इसके बाद जेएस संगठन और कांस्टेबल के स्वजन जब अजाक्स थाने में पहुंचे तो वहां FIR लिखने से मना कर दिया गया।

गुस्साए संगठन के सदस्याओं और स्वजनों ने खरगोन- खंडवा मार्ग पर रास्ता जाम कर दिया। कांस्टेबल का आरोप है कि आरआई और उनकी पत्नी ने जातिसूचक अपशब्द कहे और बेल्ट से पीटा। मामला 23 अगस्त का है। सोशल मीडिया पर चोटें दिखाने का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित कांस्टेबल राहुल चौहान ने बुधवार को अजाक (अनुसूचित जाति/जनजाति) थाने में लिखित शिकायत दी है। लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। वहीं वीडियो में वह अपने हाथ, पैर, कमर और पीठ पर पड़े नीले निशान दिखा रहा है। एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

देर रात डेढ़ बजे सरकारी आवास पर बुलाया कांस्टेबल राहुल चौहान ने बताया कि उसकी ड्यूटी आरआई सौरभ कुशवाहा के सरकारी आवास पर लगी थी। 23 अगस्त की रात 10 बजे आरआई कुशवाहा ड्यूटी पूरी कर घर लौटे तो राहुल अपने क्वार्टर पर आ गया। देर रात करीब 1:30 बजे आरआइ ने उसे फोन कर तुरंत आने को कहा। राहुल पहुंचा तो आरआई ने अपने पालतू श्वान के गायब होने पर नाराजगी जताई। फिर उसकी पिटाई कर दी। राहुल ने अजाक थाने में लिखित शिकायत दी है। इसके मुताबिक, मारपीट के दौरान आरआई की पत्नी भी मौजूद थीं। उन्होंने चप्पल से मारने के साथ नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दी।