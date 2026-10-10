खरगोन में भीकनगांव कृषि उपज मंडी में 1800 से अधिक वाहन पहुंचे, दो घंटे लगा जाम, एक घंटे फंसी एंबुलेंस

नईदुनिया न्यूज, भीकनगांव (खरगोन) : कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज लेकर पहुंचे वाहनों से यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। लगातार दो दिन मंडी बंद रहने की सूचना के चलते गुरुवार को मंडी में 1800 से अधिक बैलगाड़ियां व अन्य वाहन पहुंचे तो व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं।

परिसर छोटा पड़ने से वाहनों की लंबी कतारें बाहर मुख्य सड़कों पर लग गईं। मंडी मार्ग, खंडवा-वडोदरा राष्ट्रीय राजमार्ग व झिरन्या मार्ग पर करीब दो घंटे तक वाहन रेंगते रहे। इस दौरान मरीज को ले जा रही 108 एंबुलेंस भी जाम में एक घंटे तक फंसी रही। सायरन बजता रहा, लेकिन रास्ता नहीं मिला।